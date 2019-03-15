Son Dakika Haberleri: Gençlerin Yeni Uyuşturucusu Bts | Bilinmeyen Yönleriyle Kpop Tehlikesi

Gençlerin Yeni Uyuşturucusu Bts | Bilinmeyen Yönleriyle Kpop Tehlikesi

55 dakika önce

Uzun zamandır Çisem ile bu videoyu çekmenin hayalini kuruyorduk (ekranda göremeseniz de bir de Tuğba'mız var) Çekerken de çok heyecanlıydık.

Uzun zamandır Çisem ile bu videoyu çekmenin hayalini kuruyorduk (ekranda göremeseniz de bir de Tuğba'mız var) Çekerken de çok heyecanlıydık. Hayatınızın kötü gittiği ve çöküş yaşadığınız hep bir döneminiz olur ya, o dönemde insana iyi gelen ve onu yeniden neşelendiren her şey yaşam enerjisinin bir parçası haline dönüşür. Bizi bir araya getiren de bu oldu ? biliyoruz ki sevdiğiniz, kıymet verdiğiniz değerleri birileri daha anlamadan, bilmeden kirletmeye çok alışık bu dünyada. Ama artık sosyal medya sayesinde biz de bir ses olup yükselebiliyoruz. Herkesin birbirine saygı duyduğu, zevkleri, hissettikleri, benliği konusunda hakarete uğramadığı, aşağılanmadığı bir dünya diliyorum hepimize.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:11 Kaynak: Youtube

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