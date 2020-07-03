Gençlerin yetiştirdiği meyve ve sebzeler ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor - Son Dakika

Gençlerin yetiştirdiği meyve ve sebzeler ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor

Osmaniye Gençlik Merkezi'nde yetiştirilen meyve ve sebzeler kentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Osmaniye Gençlik Merkezi'nde yetiştirilen meyve ve sebzeler kentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

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Merkezin bahçesine kurulan hobi bahçelerinde gönüllü gençlerin ekiminden hasadına kadar emek verdiği domates, biber, bamya, kavun, karpuz gibi meyve ve sebzeleri ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediliyor.

Gençlik merkezinin müdürü Bayram Bozyel, AA muhabirine, hobi bahçesinin gençler için büyük anlam ifade ettiğini belirtti.


Koronavirüs tedbirleri kapsamsında ara verdikleri hobi bahçesindeki çalışmalara yeniden başlandığını dile getiren Boz, "Kovid-19 salgını dolayısıyla hobi bahçesinde gençlerimize yönelik çalışmalar yapamamıştık. Normalleşmeye geçilmesi dolayısıyla gençlik merkezimizde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak yeniden faaliyetlere başladık. İlk iş olarak da hobi bahçemizi düzenledik." dedi.

Bozyel, hobi bahçesinde ihtiyaç sahibi aileler yararına sebze ve meyve yetiştirildiği için gençlerin çalışmaya önem verdiğini ifade etti.

Hobi bahçesinde çeşitli meyve ve sebzelerin büyük bir titizlikle ve özenle yetiştirildiğini anlatan Bozyel, şunları kaydetti:


"Gençlik merkezimizde çok çeşitli kurslar ve gençlerimizi becerilerini geliştirecek faaliyetlerimiz oluyor. Amacımız, üreten gençlik merkezi anlayışına uygun çalışmalar yapmaktır. İşte bunlardan en önemlisi ve anlamlısı da merkezimizde gönüllü gençlerimiz, ailelerimiz ve gençlik liderlerimizle çapalama yaparak başlattığımız hobi bahçemizdeki sebze ve meyve yetiştiriciliğidir. Bahçemizde domates, biber, bamya, kavun, karpuz gibi meyve ve sebze yetiştiriyoruz. Bu sayede üreten gençlik merkezleri olarak ürünleri, ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyoruz. Özellikle gençlik merkezimizdeki gençlerimizle bu da bizlere ayrı bir mutluluk veriyor."

Bahçede çalışan Salih Çelikkalp ise salgın sürecindeki tedbirlerden normalleşmeye geçilmesinden mutlu olduğunu söyledi.

Yetiştirilen sebze ve meyvelerin ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor olmasından dolayı manevi bir haz duyduğuna dikkati çeken Çelikalp, "Gençlik Merkezimizde arkadaşlarımızla çok güzel etkinliklerimiz oluyor. Fakat hobi bahçesinde toprakta çapa yapmak, sebze meyve yetiştirmek ve bunların ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak bizlere ayrı bir mutluluk veriyor. Umarım, hobi bahçemizi daha da büyütür, daha fazla üretim yapar ve daha fazla ailemize ulaştırırız." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 11:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gençlerin yetiştirdiği meyve ve sebzeler ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor - Son Dakika

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