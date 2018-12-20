Gençlerin Yılbaşı Hediyesi Kitap Olacak
12 saat önce
Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, gençlere yılbaşı hediyesi olarak kitap hediye edecek.
Isparta
Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın
, gençlere yılbaşı hediyesi olarak kitap hediye edecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Günaydın, Twitter
adresinden 50 üniversiteli gence 32'şer kitaplık set halinde toplam bin 600 kitap hediye edeceğinin paylaşımında bulundu.
Paylaşıma gençlerin yoğun ilgi göstermesinin ardından Günaydın, "Yeni yıl hediyesi bin 600 kitap dedim, okuma aşkıyla yanan gencecik evlatlarımız butonu kırdı, geçirdi. O halde size yarın daha büyük bir müjdem olacak, beklemede kalın." paylaşımında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:26 Kaynak: AA
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