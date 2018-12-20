Son Dakika Haberleri: Gençlerin Yılbaşı Hediyesi Kitap Olacak

Gençlerin Yılbaşı Hediyesi Kitap Olacak

12 saat önce

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, gençlere yılbaşı hediyesi olarak kitap hediye edecek.

Gençlerin Yılbaşı Hediyesi Kitap Olacak, System.String[]
Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, gençlere yılbaşı hediyesi olarak kitap hediye edecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Günaydın, Twitter adresinden 50 üniversiteli gence 32'şer kitaplık set halinde toplam bin 600 kitap hediye edeceğinin paylaşımında bulundu.

Paylaşıma gençlerin yoğun ilgi göstermesinin ardından Günaydın, "Yeni yıl hediyesi bin 600 kitap dedim, okuma aşkıyla yanan gencecik evlatlarımız butonu kırdı, geçirdi. O halde size yarın daha büyük bir müjdem olacak, beklemede kalın." paylaşımında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:26 Kaynak: AA

Twitter, Yusuf Ziya Günaydın, Isparta, Güncel
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