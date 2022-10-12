Son dakika haber! Gençlerin yumruklu kavgası kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber! Gençlerin yumruklu kavgası kamerada

12.10.2022 08:55

Son dakika haber... Gençlerin yumruklu kavgası kamerada Adana'da gençlerin sokak ortasında tekme, tokat ve yumrukla kavga etmesi görüntülendi Adana'da gençlerin sokak ortasında tekme, tokat ve yumrukla kavga etmesi vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Gençlerin yumruklu kavgası kamerada

Adana'da gençlerin sokak ortasında tekme, tokat ve yumrukla kavga etmesi görüntülendi

ADANA - Adana'da gençlerin sokak ortasında tekme, tokat ve yumrukla kavga etmesi vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Şehitler Bulvarında dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, taksiden inen bir genç 3-4 kişi tarafından darp edilmeye başlandı. Bu arada gencin yanına gelen bir şahıs da kavgayı ayırmaya çalıştı. Ancak o da saldırıya uğrayınca kavga büyüdü. Gençler tekme, tokat ve yumruklarla birbirine girdi. Bu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Bir süre sonra çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga önlendi.

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Kaynak: İHA

Adana, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Gençlerin yumruklu kavgası kamerada - Son Dakika

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