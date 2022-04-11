Gençlerin yumruklu kavgası kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Gençlerin yumruklu kavgası kamerada

11.04.2022 10:37

Bursa'da gençlerin tekme ve yumruklu kavgası çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken, bu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Bursa'da gençlerin tekme ve yumruklu kavgası çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken, bu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gençler aralarında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, birbirlerine acımadan vuran gençlerin kavgası çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Bu anlar anbean kameralara yansıdı.

(Süleyman Aydın-Ali Kamur/ İHA)

Gençlerin yumruklu kavgası kamerada
Gençlerin yumruklu kavgası kamerada
Gençlerin yumruklu kavgası kamerada

YORUMLAR
500
Gençlerin yumruklu kavgası kamerada Gençlerin yumruklu kavgası kamerada Bursa'da Yeşildere Barajı'nın yapımında sona yaklaşıldı Bursa'da Yeşildere Barajı'nın yapımında sona yaklaşıldı Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 'Vakıf Buluşmaları' iftar programına katıldı Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 'Vakıf Buluşmaları' iftar programına katıldı

Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gençlerin yumruklu kavgası kamerada - Son Dakika


Son Dakika
10:41 Galatasaray hem yenildi hem de tarihi fırsatı kaçırdı
10:33 Bu kadarına da pes! Dedektörle altın arayıp çalan hırsızlar yakalandı
10:32 Putin'in önemli müttefiklerinden Kadirov, Rus birliklerinin savaştaki yeni rotasını paylaştı
10:30 Zabıta yasal işlem uygulayacak! 50 TL'lik alışveriş yapmadığı için 80 yaşındaki kadını market servisinden indirmişlerdi!
10:28 Selahattin Demirtaş Macaristan seçimleri üzerinden Türkiye mesajı verdi: Macaristan'da HDP yok!
10:27 Cari işlemler açığı şubatta 5 milyar 154 milyon dolar oldu
10:26 Ünlü Youtuber, org çalıp vatandaşları sahur için kaldırırken polislere yakalandı! Aralarında geçen diyalog gülümsetti
10:21 Sosyal medya fenomeni Mika Raun'dan şaşırtan itiraf: Ayda 50 bin harcıyorum
10:10 Son Dakika: İşsizlik rakamları açıklandı! Şubat ayında işsiz sayısı 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bine düştü
10:04 Dev derbide hakem hatası! Tecrübeli isimler, Serdar ve Taylan arasında yaşanan pozisyonu tartıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 10:49:09. #1.11#
SON DAKİKA: Gençlerin yumruklu kavgası kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement