Gençlerin yumruklu kavgası kamerada - Son Dakika

Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi? Soruyu yanıtlayan Demirtaş farklı bir isim de zikretti

Bursa'da gençlerin tekme ve yumruklu kavgası çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken, bu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gençler aralarında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, birbirlerine acımadan vuran gençlerin kavgası çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Bu anlar anbean kameralara yansıdı.

(Süleyman Aydın-Ali Kamur/ İHA)