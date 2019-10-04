Gençlerin yumruklu kavgası kameraya yansıdı

Başkent'te bir grup lise öğrencisinin yumruklu kavgası kameralara yansıdı.



Olay, saat 16.00 sıralarında Kızılay Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Lise öğrencisi bir grup genç birbirleriyle tekmeli yumruklu kavga etti. Kavganın neden dolayı çıktığı bilinmezken, çevredekilerin yaşanan olaya duyarsız kaldığı gözlendi. Birbirleriyle yumruklaşarak yürüyen gençler, sokak aralarına girerek gözden kayboldu. - ANKARA