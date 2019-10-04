Son Dakika Haberleri: Gençlerin yumruklu kavgası kameraya yansıdı
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Gençlerin yumruklu kavgası kameraya yansıdı

22 dakika önce

Başkent'te bir grup lise öğrencisinin yumruklu kavgası kameralara yansıdı.

Gençlerin yumruklu kavgası kameraya yansıdı, System.String[]

Başkent'te bir grup lise öğrencisinin yumruklu kavgası kameralara yansıdı.


Olay, saat 16.00 sıralarında Kızılay Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Lise öğrencisi bir grup genç birbirleriyle tekmeli yumruklu kavga etti. Kavganın neden dolayı çıktığı bilinmezken, çevredekilerin yaşanan olaya duyarsız kaldığı gözlendi. Birbirleriyle yumruklaşarak yürüyen gençler, sokak aralarına girerek gözden kayboldu. - ANKARA

Kızılırmak Caddesi, Kızılay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:42 Kaynak: İHA
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