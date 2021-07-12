"Gençlerine değer veren ve yatırım yapan toplumlar, geleceklerine güvenle bakarlar" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Gençlik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Gençlerine sahip çıkan, gençlerine değer veren ve yatırım yapan toplumlar, geleceklerine de güvenle bakarlar. Gençlerini ihmal eden, daha kötüsü gençlerine sırtını dönen milletlerin ise bugünü de, istikbali de karanlıktır. Bizler bu anlayışla son 19 yıldır halkımızın tamamıyla birlikte gençlerimiz için de çalıştık, çabaladık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katıldı.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesine, milletin ve elbette gençlerin evine hepiniz hoş geldiniz. 81 vilayetimizin tamamından gelen siz kıymetli genç kardeşlerimi, 15 Temmuz gecesi gazilikle müşerref olan bu mekanda ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti öncelikle ifade etmek istiyorum" dedi ve toplantıyı düzenleyenlere teşekkür etti.

"GENÇLERİNE SIRTINI DÖNEN MİLLETLERİN, BUGÜNÜ DE İSTİKBALİ DE KARANLIKTIR"

Gençliğin, bir ülkenin ve milletin aydınlık yarınlarının teminatı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerine sahip çıkan, gençlerine değer veren ve yatırım yapan toplumlar, geleceklerine de güvenle bakarlar. Gençlerini ihmal eden, daha kötüsü gençlerine sırtını dönen milletlerin ise bugünü de, istikbali de karanlıktır. Bizler bu anlayışla son 19 yıldır halkımızın tamamıyla birlikte gençlerimiz için de çalıştık, çabaladık" şeklinde konuştu.

Eğitim altyapısını güçlendirmekten burslara, barınmadan teknoloji ve spora, istihdamdan destek ve teşvik paketlerine kadar gençler için pek çok adım attıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti; "Türkiye genelinde dokuz olan gençlik merkezi sayısını 374'e ulaştırdık. Spor tesisi sayımızı 1. 575'den aldık, iki kattan fazla artırarak, 3 bin 915'e çıkardık. Mahallelerimize toplam 2 bin 754 adet futbol ve voleybol sahaları kurduk. Yükseköğrenim yurt yatak kapasitemizi 182 binden 700 bine taşıdık. Üniversite sayımızı 76'tan 207'ye yükselttik. Yükseköğrenim burs ve kredi tutarını, lisans öğrencileri için aylık 45 liradan 650 liraya, yüksek lisans öğrencileri için aylık 90 liradan 1. 300 liraya, doktora öğrencileri için ise aylık 135 liradan 1. 950 liraya çıkardık. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bürokraside, siyasette ve karar alma mekanizmalarında gençlerin önünü açtıklarını da belirterek, "Bugün hem partimizde, hem Meclisimizde, hem kabinemizde, hem de yakın çalışma arkadaşlarımız arasında gençlerimiz büyük sorumluluklar üstleniyor. Türkiye'nin siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel hayatında gençlerin katkısı, gençlerin varlığı giderek daha çok hissediliyor. İnşallah sizlerin gayretleri, sizlerin çalışmalarıyla gelecekte daha büyük başarılara imza atacak, çok daha iyi bir konumda olacağız" diye konuştu.