Gençlerle AB buluşması - Son Dakika

Gençlerle AB buluşması

16.04.2021 09:56
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Dışişleri Bakanlığı, Yaşar Üniversitesi Jean Monnet Kürsüsü ve Yaşar Üniversitesi Avrupa Birliği (AB) Merkezi iş birliğinde "Gençlerle AB Buluşmaları Çevrim İçi Semineri" düzenlendi.

Dışişleri Bakanlığı, Yaşar Üniversitesi Jean Monnet Kürsüsü ve Yaşar Üniversitesi Avrupa Birliği (AB) Merkezi iş birliğinde "Gençlerle AB Buluşmaları Çevrim İçi Semineri" düzenlendi. Açılışta konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı, Türkiye'nin hedefinin AB'ye tam üyelik olduğunu vurgulayarak, "Gerçekleştiği zaman, en değerli en anlamlı ufuk açıcı bir üyelik olacak" diyerek, gençlerin AB projelerine burslarına katılımını çok önemsediklerini dile getirdi.

Yaşar Üniversitesi AB Merkezi Müdürü ve Jean Monnet Kürsüsü Başkanı Doç. Dr. Gökay Özerim moderatörlüğünde gerçekleştirilen çevrim içi etkinlikte, Dışişleri Bakanlığının çeşitli başkanlık ve dairelerinden temsilciler, öğrenciler ve gençler için AB fırsatları hakkında bilgi sunarak deneyimlerini paylaştı.

Etkinliğin açılışını, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı ile Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer gerçekleştirdi. Doç. Dr. Gökay Özerim Türkiye ve AB ilişkilerinin, üniversitenin kurum olarak her zaman aktif olarak yer aldığı konular arasında olduğunu belirterek, bu kapsamda birçok iş birliği projesi geliştirildiğini hatırlattı.

Uluslararasılaşma hedefi

Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, üniversite olarak, Avrupa yüksek öğretim alanın bir parçası haline gelmeyi, uluslararasılaşma hedeflerinin başında tuttuklarını belirterek, "Üniversitemiz, bugüne kadar yaklaşık 120 AB projesinin paydaşı olmuş, uluslararası ortaklıklar kurmuş ve iş dünyası, sivil toplum, kamu kurumları ve diğer üniversitelerle güçlü bağlar geliştirmiştir. Üniversitemiz sadece son 5 yılda, AB projeleri kapsamında 70'e yakın ulusal ve uluslararası faaliyet düzenlemiş, 500'e yakın kuruluşla ortaklık kurmuş, projelerin faaliyetlerine yaklaşık 12 bin 500 kişi katılmış ve faydalanmıştır. Erasmus+ Gençlik Programı kapsamında da son 5 yılda 20'den fazla gönüllülük, hareketlilik ve iş birliği projesine de dahil olunmuştur. Mezunlarımız, Jean Monnet ve Avrupa Koleji bursları almaya hak kazanarak eğitimlerine Avrupa'da devam etmiştir" diyerek AB projelerinin sadece eğitim ve araştırma amaçlı değil, aynı zamanda sosyal sorunlara çözüm sağlamak ve Türkiye ile Avrupa arasındaki bağları güçlendirmek için de temel araçlar olduğuna inandıklarını söyledi.

Hedef tam üyelik

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı, açılışta yaptığı konuşmada, AB üyelik süreci ve ikili ilişkiler hakkında bilgi vererek, Türkiye'nin hedefinin AB'ye tam üyelik olduğunu ve her zaman böyle olmaya kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Bu gibi etkinliklerin gençlerin daha fazla bilgi sahibi olarak daha fazla imkandan faydalanmaları açısından önemli olduğunu kaydeden Kaymakçı, "Erasmus programından, Jean Monnet ve Avrupa Koleji burslarından yararlanan öğrencilere, Türkiye'den giden bir Avrupa vatandaşı, elçimiz gibi bakıyoruz. Erasmus, öğrenci hareketliliği demek, ama pandemide maalesef hareketsizlik anlamına geldi, kesintiye uğradı. En fazla zarar gören program oldu. Hareketlilik neredeyse tamamen durdu, diyebiliriz. Erasmus'un 33 ülkesi var, çok büyük bir kısmı zorunlu olmadıkça vize vermiyor. Elimizden geleni yapıyoruz; ama 2021 yılını hareketli geçiremeyeceğiz; ancak önümüzdeki dönemi kapsayan 7 yılı daha iyi planlamayı istiyoruz. Daha fazla genç, öğrenci, akademisyen ve STK'nın, programlara katılmasını hedefliyoruz" dedi.

Türkiye'nin, AB'ye aday ülke olarak Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonlarından yararlandığını hatırlatan Faruk Kaymakçı, "Bu çerçevede, birçok sektör IPA fonlarından yararlanıyor. Hakkari'deki bir çiftçi veya Kastamonu'daki bir esnaf, Türkiye'nin AB ile ilgili çeşitli projelerinden yararlanabiliyor. AB, aslında Anadolu'ya kadar ulaşıyor. Bunun yanı sıra katıldığımız çok önemli programlar var. Erasmus'un yanı sıra Avrupa Dayanışma Programı, Ufuk Avrupa gibi programlar var. Ufuk Avrupa sadece yenilikçilerin, araştırmacıların değil aynı zamanda üniversitelerin, iş dünyasının ve hatta ferdi araştırmacıların programı haline dönüşüyor. Programlardan daha fazla yararlanılması için çalışıyoruz" diye konuştu.

Seminerinin ikinci bölümünde, Dışişleri Bakanlığı Daire Başkanı Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu "Dışişleri Bakanlığı'nda Kariyer Olanakları", Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı A. Hakan Atik "Jean Monnet Burs Programı", Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı AB İşleri Uzmanı Pınar Tanlak "Avrupa Koleji Burs Programı" ve Türkiye Ulusal Ajansı İletişim Koordinatörü Dr. Rana Kasapoğlu Önder "Erasmus ve Gençlik Programları" hakkında bilgi paylaşımında bulundu. - İZMİR

Gençlerle AB buluşması
Gençlerle AB buluşması
Gençlerle AB buluşması
Gençlerle AB buluşması
Gençlerle AB buluşması

Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği, Türkiye, Jean, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gençlerle AB buluşması - Son Dakika


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