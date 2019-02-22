Gençlerle "Ab Sohbeti"

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi tarafından, üniversite öğrencilerinin katılımıyla, "Gençlerle AB Sohbetleri" etkinliği gerçekleştirildi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi tarafından, üniversite öğrencilerinin katılımıyla, "Gençlerle AB Sohbetleri" etkinliği gerçekleştirildi.



Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu koordinasyonunda uygulanmakta olan, Türkiye'de AB Bilgi Merkezleri Ağı'nın Desteklenmesi Projesi kapsamında 1997 yılından bu yana Samsun TSO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi tarafından, "Gençlerle AB Sohbetleri" etkinliği düzenlendi.



Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) farklı bölümlerinden yaklaşık 50 üniversite öğrencinin bir araya geldiği etkinliğe Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da katıldı. Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Avrupa Takımı uzmanlarından Derya Sevinç, interaktif bir ortamda, güncel gelişmeler ışığında, öğrenciler ile Türkiye-AB ilişkilerini tartıştı.



Etkinlikler devam edecek



Etkinlikte konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Toplumun tüm kesimlerinin bilgi ve farkındalık seviyelerinin artırılmasını amaçlayan proje, yıl içindeki etkinliklerle devam edecek. Bu bir iletişim projesidir ve biz de gerçekleştirilen etkinlikler ile mümkün olduğunca çok kişiye ulaşılmasına çalışıyoruz. Bugün de geleceğimiz olan siz değerli öğrencilerimizle bir aradayız. Tabii ki amaç, ulaştığımız kesimlere doğru bilgilerle dokunabilmektir. Bu nedenle oda olarak, AB Bilgi Merkezinin faaliyetlerini önemsiyor ve destekliyoruz" dedi. - SAMSUN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Metrobüs Durağındaki Şarj Bisikleti Görenleri Şaşırttı

Kurulan Yeni Şirket Sayısında Büyük Artış

Siirt'in Unutulmaya Yüz Tutmuş Lezzetleri Gençlerle Geleceğe Taşınacak

AK Partili Aday ve MHP'li Aday Sosyal Medyada Birbirine Girdi: Esnaf Kan Ağlarken Sen Danstasın