Son Dakika Haberleri: Gençlerle "Ab Sohbeti"

Gençlerle "Ab Sohbeti"

51 dakika önce

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi tarafından, üniversite öğrencilerinin katılımıyla, "Gençlerle AB Sohbetleri" etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlerle
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi tarafından, üniversite öğrencilerinin katılımıyla, "Gençlerle AB Sohbetleri" etkinliği gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu koordinasyonunda uygulanmakta olan, Türkiye'de AB Bilgi Merkezleri Ağı'nın Desteklenmesi Projesi kapsamında 1997 yılından bu yana Samsun TSO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi tarafından, "Gençlerle AB Sohbetleri" etkinliği düzenlendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) farklı bölümlerinden yaklaşık 50 üniversite öğrencinin bir araya geldiği etkinliğe Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da katıldı. Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Avrupa Takımı uzmanlarından Derya Sevinç, interaktif bir ortamda, güncel gelişmeler ışığında, öğrenciler ile Türkiye-AB ilişkilerini tartıştı.

Etkinlikler devam edecek

Etkinlikte konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Toplumun tüm kesimlerinin bilgi ve farkındalık seviyelerinin artırılmasını amaçlayan proje, yıl içindeki etkinliklerle devam edecek. Bu bir iletişim projesidir ve biz de gerçekleştirilen etkinlikler ile mümkün olduğunca çok kişiye ulaşılmasına çalışıyoruz. Bugün de geleceğimiz olan siz değerli öğrencilerimizle bir aradayız. Tabii ki amaç, ulaştığımız kesimlere doğru bilgilerle dokunabilmektir. Bu nedenle oda olarak, AB Bilgi Merkezinin faaliyetlerini önemsiyor ve destekliyoruz" dedi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:19 Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Metrobüs Durağındaki Şarj Bisikleti Görenleri Şaşırttı Kurulan Yeni Şirket Sayısında Büyük Artış

Siirt'in Unutulmaya Yüz Tutmuş Lezzetleri Gençlerle Geleceğe Taşınacak AK Partili Aday ve MHP'li Aday Sosyal Medyada Birbirine Girdi: Esnaf Kan Ağlarken Sen Danstasın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 13:10:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gençlerle "Ab Sohbeti"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]