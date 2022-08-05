Mustafa Sarıgül, 8 kişilik dürüm ayran fiyatını görünce isyan etti: Biz nereye gidiyoruz arkadaşlar? - Son Dakika
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Mustafa Sarıgül, 8 kişilik dürüm ayran fiyatını görünce isyan etti: Biz nereye gidiyoruz arkadaşlar?

05.08.2022 21:47
Mustafa Sarıgül, 8 kişilik dürüm ayran fiyatını görünce isyan etti: Biz nereye gidiyoruz arkadaşlar?

Gençlerle birlikte dürüm yiyen TDP lideri Sarıgül, 8 kişilik dürüm ayran fiyatının 890 TL olduğunu görünce isyan ederek, " Bu nasıl bir şey, biz nereye gidiyoruz arkadaşlar?" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medya platformu TikTok'ta yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

"890 TL OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE ŞAŞKINLIK YAŞADI"

Sarıgül, son paylaşımında gençlerle oturarak onlarla birlikte dürüm yedi. Ancak 8 kişilik dürüm-ayran fiyatının 890 TL olduğunu öğrenen Sarıgül, büyük şaşkınlık yaşadı.

"BİZ NEREYE GİDİYORUZ ARKADAŞLAR?"

Görüntülerde bu sitemini gençlerle de paylaşan Sarıgül, "8 kişiyiz, dürüm-ayran yiyoruz. Ve çocuklar kaç para biliyor musunuz? 890 lira arkadaşlar. Bu nasıl bir şey, biz nereye gidiyoruz arkadaşlar?" dedi.

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Mustafa Sarıgül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mustafa Sarıgül, 8 kişilik dürüm ayran fiyatını görünce isyan etti: Biz nereye gidiyoruz arkadaşlar? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mustafa Sarıgül, 8 kişilik dürüm ayran fiyatını görünce isyan etti: Biz nereye gidiyoruz arkadaşlar? - Son Dakika
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