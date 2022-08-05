Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medya platformu TikTok'ta yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.
Sarıgül, son paylaşımında gençlerle oturarak onlarla birlikte dürüm yedi. Ancak 8 kişilik dürüm-ayran fiyatının 890 TL olduğunu öğrenen Sarıgül, büyük şaşkınlık yaşadı.
Görüntülerde bu sitemini gençlerle de paylaşan Sarıgül, "8 kişiyiz, dürüm-ayran yiyoruz. Ve çocuklar kaç para biliyor musunuz? 890 lira arkadaşlar. Bu nasıl bir şey, biz nereye gidiyoruz arkadaşlar?" dedi.
Son Dakika › Güncel › Mustafa Sarıgül, 8 kişilik dürüm ayran fiyatını görünce isyan etti: Biz nereye gidiyoruz arkadaşlar? - Son Dakika