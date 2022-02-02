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Gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanındaki genç kızın kim olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika

Gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanındaki genç kızın kim olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi

02.02.2022 09:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Trabzon'da gençlerle yaptığı buluşmasında teröristler tarafından öldürülen Eren Bülbül anısına yapılan film soruldu. Yapımdan övgülerle bahseden Erdoğan yanında oturan genç kıza filmi nasıl bulduğunu sordu. Genç kızın filmdeki "Heyamo" şarkısını söyleyen Ceren Ece Öksüz olduğunu öğrenen Erdoğan, şaşkınlığını "Ciddi misin?" sözleriyle belirtti.

Trabzon'da açılış töreninde vatandaşlar ile buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısının ardından gençlerle buluşma programı için Akçaabat'a gitti. Gençler ile buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada hem merak edilenleri yanıtladı hem de gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir ara programda yanında oturan genç tarafından, ''Eren Bülbül filmini izlediniz mi, nasıl buldunuz?" sorusu yöneltildi. Filmi ve oyunculukları çok beğendiğini anlatan Erdoğan, daha sonra genç kıza dönüp "Sen de izledin mi?" dedi.

"SENİ ÖDÜLLENDİRMEMİZ GEREKİYOR"

Genç kız ise "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filminin müziğini yapan Ceren Ece Öksüz olduğunu söyleyince Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi. ''Ciddi mi diyorsun? Çok beğendim müzikleri, seni ödüllendirmemiz gerekiyor.'' diyen Cumhurbaşkanı, daha sonra Öksüz'ün canlı performansını dinledi. O anlar salondakilere de duygu dolu anlar yaşattı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanındaki genç kızın kim olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanındaki genç kızın kim olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika
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