Gençlerle Camide - Fatih Yavaş - Son Dakika
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Gençlerle Camide - Fatih Yavaş

25.12.2021 05:19
Gençlerle Camide - Fatih Yavaş

Gençlerle Camide - Fatih Yavaş İlahiyatçı Fatih Savaş, gençlerle camide buluşuyor, gençleri hoş bir sohbet bekliyor.

Gençlerle Camide - Fatih Yavaş İlahiyatçı Fatih Savaş, gençlerle camide buluşuyor, gençleri hoş bir sohbet bekliyor.

Etkinlik Türü: Sohbet

Etkinlik Tarihi: 26 Aralık 2021, Pazar

Etkinlik Mekanı: Çamlıca Camii Etkinlik Saati: 11: 00

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Kaynak: Habermetre
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Çamlıca, Aralık, Savaş, Fatih, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Gençlerle Camide - Fatih Yavaş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gençlerle Camide - Fatih Yavaş - Son Dakika
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