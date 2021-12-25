Gençlerle Camide - Fatih Yavaş İlahiyatçı Fatih Savaş, gençlerle camide buluşuyor, gençleri hoş bir sohbet bekliyor.
Etkinlik Türü: Sohbet
Etkinlik Tarihi: 26 Aralık 2021, Pazar
Etkinlik Mekanı: Çamlıca Camii Etkinlik Saati: 11: 00
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