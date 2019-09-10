Son Dakika Haberleri: Gençlerle el ele veren mahalle muhtarından örnek hizmet
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Gençlerle el ele veren mahalle muhtarından örnek hizmet

1 saat önce

Kozluk ilçesinin Hamam Mahallesi muhtarı Fesih Atlığ, gençlerle el ele vererek çalışma yürütüyor.

Gençlerle el ele veren mahalle muhtarından örnek hizmet, System.String[]

Kozluk ilçesinin Hamam Mahallesi muhtarı Fesih Atlığ, gençlerle el ele vererek çalışma yürütüyor.

Atlığ, gençlerin de desteğiyle mahallede temizlik çalışması yapıyor, ağaçları buduyor.

Tarihi Hıdır Bey Camisi ve mezarlığın bakımını ve temizliğini de yapan Atlığ, "Mahalledeki gençlerine öncülük ederek, ağaçları buduyor, çevre temizliği ve onarım yapıyoruz. Bunun yanı sıra kendi maddi imkanlarımla mezar taşı yapıyorum." dedi.

Mahalle sakinleri de Atlığ'ın yürüttüğü çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, katkılarından dolayı teşekkür ettiler.

Kozluk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:00 Kaynak: AA
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