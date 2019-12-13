Gençlerle huzurevi sakinleri

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop, büyüklerle küçükler arasında tecrübe paylaşımının giderek azalmasına paralel gençler ve yaşlılar arasında iletişim kopukluğu yaşandığını belirterek, "Biz de gördüğümüz bu gerçekten yola çıkarak yaşlılarımızla gençlerimiz arasında bir iyilik hareketi başlatmak istedik ve 'Mektubunuz var' projesini geliştirdik." dedi.

Sabriye Şentop'un himayelerinde düzenlenen "Mektubunuz var" projesinin tanıtımı, Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi'nde yapıldı.

Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Hülya Koçyiğit, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Validebağ Mustafa Necati Bey Öğretmenler Huzurevi sakinleri ile Validebağ Fen Lisesi öğrencileri katıldı.

Toplantıda konuşan Sabriye Şentop, değerlere sahip çıkıldığı ve yaşatıldığı müddetçe bireylerin daha mutlu ve huzurlu yaşayacağını belirterek, "Sevgi, saygı, hoşgörü gibi insani değerlerimiz bizim en büyük gıdamız. Bizi güçlü kılar, toplumsal ilişkilerimizi sağlamlaştırır." dedi.

İnsanın giderek nesnelleştiğine dikkati çeken Şentop, bu tespitten hareketle Prof. Dr. Ayşe Okanlı'nın danışmanlığında Bengisu Gürbüz, Ayşegül Avşar ve Rukiye Yavuztürk ile birlikte "Mektubunuz var" projesini hazırladıklarını anlattı.

Böylece sevgiyi, şefkati, merhameti, samimiyeti, hoşgörüyü hatırlatmak, değerleri yaşatmak için küçük bir adım atmış olduklarını dile getiren Şentop, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz üzere üretim yönteminin ve çalışma sisteminin değişmesiyle birlikte hayat şartlarımız da değişti. Değişen hayat şartları dede, nine, torun etkileşimini zayıflattı. Kuşaklar arasındaki kültürel köprülerin yerini kalın perdeler, büyük duvarlar almaya başladı. Büyüklerle küçükler arasında tecrübe paylaşımı giderek azalıyor. Buna paralel olarak gençler ve yaşlılar arasında iletişim kopukluğu yaşanıyor. Biz de gördüğümüz bu gerçekten yola çıkarak yaşlılarımızla gençlerimiz arasında bir iyilik hareketi başlatmak istedik ve 'Mektubunuz var' projesini geliştirdik."

"Mektuplar samimiyettir, sanalın aksine sahicidir"

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Hülya Koçyiğit ise gerçek iletişim kurmak yerine sanal iletişimin, sıcak iletişim yerine mesajlaşmanın tercih edildiğini söyledi.

Koçyiğit, şöyle devam etti:

"Elektronik mektupların, mesajların bizi kıstırdığı, kelimeleri hızla tükettiğimiz ve 'tamam' yazmaya üşenip 'tmm' yazılan, Türkçe kelimelerin yanına yabancı kelimeler eklenerek cümle kurulan bir dönemde mektuplaşmak, mektuplaşabilmek ne güzel. Çünkü mektuplar samimiyettir, sanalın aksine sahicidir, yalındır. O mektuplar heyecanın kendisidir; saygıdır, sevgidir.

Dün ile bugünü, dün ile bugünün insanlarını, dün ile bugünün değerlerini, iletişimini bir çatı altında buluşturan 'Mektubunuz var' sosyal sorumluluk projesi emekçilerini alkışlıyorum."

Hülya Koçyiğit, daha sonra öğrencilere ve huzurevi sakinlerine hitaben kaleme aldığı birer mektubu okudu.

Konuşmaların ardından lise öğrencileri tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Toplantının ardından pasta kesilerek Hülya Koçyiğit'in doğum günü kutlandı.