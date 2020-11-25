Gençliğe özel hatıra ormanı - Son Dakika

Gençliğe özel hatıra ormanı

25.11.2020 15:15

Gençliğe özel hatıra ormanı Dikili bir ağacınız olsun Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı.

Gençliğe özel hatıra ormanı

Dikili bir ağacınız olsun

ANKARA - Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı.

Durali Alıç Mahallesi ağaçlandırma alanında gerçekleştirilen etkinliğe Başkan Köse'nin yanı sıra AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız, AK Parti Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Erdoğan, il ve ilçe gençlik kolları üyeleri katıldı. 100 fidanın toprakla buluştuğu etkinlikte kazma ve küreği eline alan Başkan Köse, ilk fidanı toprakla buluşturdu. Etkinliğin toplumsal duyarlılık ve toplumsal bir hizmet olduğunu belirterek gençlere teşekkür eden Köse, "Her bir gencin bir ağacı olacak ve o ağaca sahip çıkıp yetiştirecek. Yani bir canlıyı yaşatacak ve onun hazzını yaşayacak. Tüm gençlerimize tavsiye ediyorum. İnşallah bugün toprağa vereceğimiz fidanlar yeşerecek ve birer ağaç olacak. Sonuçta hep birlikte gölgesinde güzel vakitler geçireceğiz" diye konuştu.

Alana AK Parti Mamak İlçe Gençlik Kolları Hatıra Ormanı ismi verildi.

Gençliğe özel hatıra ormanı
Gençliğe özel hatıra ormanı
Gençliğe özel hatıra ormanı
Gençliğe özel hatıra ormanı

Murat Köse, AK Parti, Dikili, Mamak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gençliğe özel hatıra ormanı - Son Dakika


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