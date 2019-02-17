Son Dakika Haberleri: Gençliğin Nesi Var, Geleceğin Sesi Var" Projesi

Gençliğin Nesi Var, Geleceğin Sesi Var" Projesi

15 dakika önce

Darende Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hazırlanan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen "Gençliğin Nesi Var, Geleceğin Sesi Var" projesi kapsamında konser verildi.

Gençliğin Nesi Var, Geleceğin Sesi Var
Darende Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hazırlanan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen "Gençliğin Nesi Var, Geleceğin Sesi Var" projesi kapsamında konser verildi.


Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Alaattin Ateş, Darende Esnaf Kefalet Kooperatifi Salonu'ndaki etkinlik öncesi yaptığı konuşmada, konsere gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.


Proje hakkında bilgi veren Ateş, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimiz için yaptığımız bu projemizle onları stresten ve zararlı alışkanlıklardan korumayı amaçlıyoruz." dedi.


Konuşmanın ardından TRT Ses Sanatçısı aynı zamanda Darendeli olan Mehmet Raşit Ünal sahne aldı.


Genç sanatçının okuduğu çeşitli şarkı ve yöreye özgü türküler, katılımcıların büyük beğenisini topladı.


Konsere, Kaymakam Enver Zengince ve eşi Tuba Zengince, Balaban Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Topal, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Kürşat Gök ve çok sayıda vatandaş katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:33 Kaynak: AA

Darende, Güncel
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