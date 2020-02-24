Gençliğin Nesi Var, Geleceğin Sesi Var Projesi - Son Dakika

Malatya'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Darende Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hazırlanan, "Gençliğin Nesi Var, Geleceğin Sesi Var Projesi" tamamlandı.

Kaymakam Malik Çalışır, Özel Hacı Naciye Ateş Okulları Konferans Salonundaki programda yaptığı konuşmada, güzel bir projeye imza atıldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Muhammet Mercimek ise projenin, geçler üzerinde olumlu etkisi olduğunu anlattı.

Darende Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü ve Proje Koordinatörü İbrahim Alaaddin Ateş de proje kapsamında ilçedeki 14-28 yaş arasındaki gençlerin projede ortak bir amaç etrafında buluşarak, sosyal etkinlik gerçekleştirdiğini söyledi.

Konuşmaların ardından projeye katılan gençler, yerli ve yabancı şarkılar söyledi, şiir okudu.

Programın sonunda Kaymakam Malik Çalışır, projeye katılan gençlere hediye verdi.