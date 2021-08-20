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Gençliğinde okuyamadığı kitapları şimdi okuyor - Son Dakika

Gençliğinde okuyamadığı kitapları şimdi okuyor

20.08.2021 11:20
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Diyarbakır'da yaşayan 78 yaşındaki Harun Karahan, gençliğinde okuyamadığı kitapları şimdi okuyarak gençlere örnek oluyor.

Diyarbakır'da yaşayan 78 yaşındaki Harun Karahan, gençliğinde okuyamadığı kitapları şimdi okuyarak gençlere örnek oluyor.

Hayatının her dönemi zorluklarla geçen Harun Karahan içinde hep kitap okuma aşkı olduğunu ama yaşadığı koşulların buna izin vermediğini, şimdilerde ise kitap okumaya başladığını belirtti. Karahan, "Ömrüm boyunca okula gidemedim, köyde çobanlık yapıyordum. 1990'lı yıllarda terör olaylarında köyümüz yakıldı, varımı yoğumu alıp Diyarbakır'ın Sur ilçesine göç ettik bu sefer de Sur'da çukur terör olayları sırasında çıkan çatışmalarda Cevatpaşa Mahallesi'ndeki evim zarar gördü" dedi.

Kendini ifade edebilmek için kitap okumaya karar verdiğini aktaran Karahan, "Her gün sabah saatlerinde kalkıp Sur ilçesindeki Hz. Süleyman Camii ve 27 Sahabe Türbesinin olduğu parka geliyorum burada zamanımı kitap okuyarak geçiriyorum. Akşam olunca da şehitlikteki evime gidiyorum" diye konuştu.

Kitap okuyarak gençlere deyim yerindeyse taş çıkartan ve kitap okumak isteyen gençler olursa onlara yardımcı olabileceğini söyleyen Karahan, her gün Sur ilçesinde ağaçların gölgesinde sessize kitap okumaya devam ediyor. - DİYARBAKIR

Gençliğinde okuyamadığı kitapları şimdi okuyor
Gençliğinde okuyamadığı kitapları şimdi okuyor
Gençliğinde okuyamadığı kitapları şimdi okuyor

Diyarbakır, Kitap, Terör, Sur, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Gençliğinde okuyamadığı kitapları şimdi okuyor - Son Dakika


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