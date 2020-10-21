"Gençlik aşısı" adı altında cildine işlem yapılan genç kadından suç duyurusu - Son Dakika

"Gençlik aşısı" adı altında cildine işlem yapılan genç kadından suç duyurusu

21.10.2020 11:43

İzmir'de yaşayan 24 yaşındaki kadın, "gençlik aşısı" adı altındaki işlem sonrası yüzünde ve boynunda yüzlerce nodül oluşunca uygulamayı yapan güzellik merkezinin sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu.

İzmir'de yaşayan 24 yaşındaki kadın, "gençlik aşısı" adı altındaki işlem sonrası yüzünde ve boynunda yüzlerce nodül oluşunca uygulamayı yapan güzellik merkezinin sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hollandalı anne ve Türk babanın kızı Seline Ferah Çalışkan, avukatı aracılığıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, daha önce de gittiği Konak ilçesindeki güzellik merkezinde, "cildinin nemlendirilmesi için" önerilen gençlik aşısı uygulamasını yaptırdığını belirtti.

Bunun için 5 bin lira ödediğini kaydeden genç kadın, uygulama sonrasında yüzünde ve boynunda şişlikler oluştuğunu, kaşıntı ve ağrı nedeniyle o geceyi hastanede geçirdiğini bildirdi.

Doktorların, yüzünde ve boynunda çok sayıda "subkutan nodül" oluştuğunu ve "şişliklerin kalıcı olabileceğini" söylediğini anlatan Çalışkan, "adli olgu bildirimi" için gittiği Çiğli Bölge Eğitim Hastanesince verilen raporu da dilekçesine ekledi.

"Öz güvenim kalmadı"

Seline Ferah Çalışkan, AA muhabirine, uygulamanın hiçbir yan etkisinin olmadığının kendisine söylendiğini aktararak, "Yüzüme ve boynuma yaklaşık 200 iğne vurdular. İşlemin yapıldığı gün fenalaştım, aynı gece hastaneye kaldırıldım. Yüzüm, gözüm şişti. Alerjim ve astımım olduğunu bildiği halde bana bu işlemi uyguladı." dedi.

Çalışkan, rahatsızlandıktan sonra Ş.Ç. ile telefonla görüştüğünü, kliniğe gittiğini ancak bir sonuç alamadığını ifade ederek, "Kullanılan ilaç yanlış ya da bayat da olabilir. Bu nedenle geçici ya da kalıcı olup olmadığını da söyleyemiyorlar. Biyopsi sonucu ortaya çıkacak." diye konuştu.

Sivilce izi bile bulunmayan cildinin şimdi yüzlerce yara ve nodülle dolduğunu, sürekli kaşındığını ve yandığını dile getiren Çalışkan, "Bir işim var, çalışıyorum ama artık hiç öz güvenim yok. Ailem de çok üzülüyor. Şikayetçiyim ve çok öfkeliyim. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum." ifadelerini kullandı.

"Maddi manevi tazminat davası açmayı düşünüyoruz"

Seline Ferah Çalışkan'ın avukatı Bahar Yıldırım Karaçam, güzellik merkezindeki işlemin astımı da tetiklediğine inandıklarını, bu nedenle genç kızın ciddi tehlike atlattığını söyledi.

Çalışkan'ın psikolojik açıdan da zarara uğradığını kaydeden Karaçam, "Doktor olmadığını bildiğimiz bir kişi tarafından işlem uygulanmıştır. Detayları belirleyeceğiz. Maddi ve manevi tazminat davası açmayı düşünüyoruz. Müvekkilim çok genç ve güzel bir kadındır. Bu işlemin yarattığı sonuç ise yıkıcıdır." şeklinde konuştu.

Avukat Karaçam, Cumhuriyet Başsavcılığına verdikleri dilekçede, klinikte kullanılan ilaçların ve uygulamanın yasal düzenlemelere aykırı olup olmadığının belirlenmesini istediklerini de sözlerine ekledi.

Zahit Şeyhanoğulları, Cumhuriyet, İzmir, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Gençlik aşısı' adı altında cildine işlem yapılan genç kadından suç duyurusu - Son Dakika

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