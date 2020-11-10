Gençlik Atatürk'e sahip çıktı - Son Dakika

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 82'nci yılında Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından Masa Dağı'na yapılan yürüyüş ile anıldı.

Uluslararası Gençlik Merkezi önünde başlayan yürüyüş, eski Muğla evlerinin arasından Masa Dağı'na devam etti. Menteşe ilçesine hakim tepedeki Masa Dağı'na gerçekleştirilen yürüyüş sonrası zirvede Atatürk ve Türk Bayrağı ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi lideri Atilla Serin yaptığı açıklamada, " 10 Kasım, Türk milleti için Atatürk'ü anma günü olduğu kadar, aynı zamanda O'nun ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığı gösterme günüdür. Türk milleti, yüksek bir ruh ve şuurla sahip çıktığı Cumhuriyeti, daha iyi bir geleceğe taşıma azim ve kararlılığında olacaktır. Ülkemizi daha güçlü, daha müreffeh, daha etkin, uluslararası sorunlarda sözü dinlenir bir ülke haline getirme yolunda atılan her adımın, Atatürk'ün aziz hatırasına en anlamlı saygı olduğuna inanıyoruz. Bu düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, O'nun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllü gençleri olarak bu doğa yürüyüşü ile bir kez daha anmış olduk" dedi. - MUĞLA