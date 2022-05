Gençlik Bilişim Festivali - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye olarak son yıllarda her alanda olduğu gibi inovasyonda, teknolojide öncü, lider olma vizyonuyla çok ciddi adımları gerçekleştirdik." dedi.

Kasapoğlu, bakanlık konferans salonunda düzenlenen Gençlik Bilişim Festivali'nin açılış oturumunda yaptığı konuşmada, hafta boyunca pek çok etkinlikle hem Gençlik Haftası heyecanının yaşanacağını hem de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda milli mücadele kahramanlarının en güzel şekilde yad edileceğini dile getirdi.

Salgın nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın son iki yılda daha çok dijital etkinliklerle kutlandığını belirten Kasapoğlu, "Bu yıl coşkumuzu, heyecanımızı aramızdaki mesafeleri de kaldırarak farklı boyuta taşıyacağız. Sizlere 81 ilimizin tamamında dolu dolu programlar hazırladık. Buradan tüm genç arkadaşlarıma sesleniyorum; bu yıl Gençlik Haftamızı ve 19 Mayıs'ı daha büyük bir coşkuyla, pandemi nedeniyle ayrı kaldığımız günlerin acısını çıkararak doyasıya yaşamalıyız. Herkesi, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın gerçekleştireceği kültür, sanat ve spor etkinliklerine katılmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, Gençlik Haftası kapsamında Gençlik Bilişim Festivali'nin düzenlendiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Festivalimiz 3 gün boyunca gençlerin bakanlığında, Örnek Stadı'nda ve Altındağ Spor Salonu'nda halkımızın katılımıyla gerçekleşecek. İnovasyon, girişimcilik ve bilişim alanında pek çok etkinlik, yarışma ve projeyi gençlerimizle buluşturacağız. Devletimizin imza attığı iyi uygulama örneklerini, bilişime ilgi duyan katılımcılarla buluşturacağız. Gençlerimizi kamu bilişiminin en üst düzey temsilcileriyle bir araya getirerek, tecrübe aktarımını gerçekleştireceğiz. Siber güvenlik yarışması olacak, yapay zeka, inovasyon, girişimcilik, proje uygulama gibi alanlarda eğitimler olacak, ilgi çekici stantlar, gösteriler, konserler olacak. Her yönüyle gençlerimizin ilham alacağı, kendini geliştireceği, network sağlayacağı bir festivale imza atmayı amaçlıyoruz."

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Türkiye Bilişim Derneği başta olmak üzere tüm kurumlara, tüm paydaşlara teşekkürler eden Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile önemli iş birlikleri gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

Dönemin bilgi ve iletişim çağı olduğuna işaret eden Bakan Kasapoğlu, "Dijital dönüşümün etkisiyle, insanlık tarihinin en olağanüstü döneminde yaşıyoruz. Bilgi üretimi ve bilgiye erişim, tarihin hiçbir döneminde bu kadar hızlı ve çeşitli kanallardan gerçekleşmemişti. Bu öyle bir değişim ki etkileri tüm dünyaya ve hayatın her alanına dokunuyor. Alışkanlıklarımız ve ihtiyaçlarımız sürekli değişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnternet ve bilişim teknolojileri, otomasyon, yapay zeka, nesnelerin interneti ve yeni iş modelleri geleceğin neler getireceğini bugünden işaret ediyor. Akademi yarınlara yön vermek için, bu gerçeğe cevap vermek zorunda. Sanayi büyümek istiyorsa, yeni teknolojilere ayak uydurmak zorunda. Müteşebbisler sınırların ötesine uzanmak istiyorlarsa, her an, her saniye dünyayı takip etmek, insanoğlunun gittiği istikameti en iyi analiz edenler olmak zorunda. Her şeyden önemlisi devletler, bu ilerlemenin gerisinde kalmamak, ilerlemeyi teşvik etmek, ihtiyaç duyulabilecek altyapıyı sağlamak mecburiyetinde. Görüyoruz ki bu hızlı değişime uyum sağlayabilenler ayakta kalıyor. Değişimi yönlendirenler ise süper güç haline geliyor."

"Türkiye olarak son yıllarda her alanda olduğu gibi inovasyonda, teknolojide öncü, lider olma vizyonuyla çok ciddi adımları gerçekleştirdik." diyen Bakan Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde altyapı, donanımsal, teknolojik olarak hiçbir eksiği olmayan, dünyayla rekabet gücü yüksek, potansiyelini en iyi şekilde kullanmayı bilen bir Türkiye meydana getirdik. Yerli ve milli imkanlarla üretilen donanımlarımızın, her alanda ağırlığını artırdık. Yazılımda, dünyanın pek çok ülkesinde bulunmayan bir seviyeye, yazılım ihraç eden bir ülke konumuna geldik. Bunu gençlerin emekleriyle, girişimcilerin öz güveniyle, özel sektörün ve kamunun eşgüdümüyle başardık." ifadelerini kullandı.

120 binin üzerinde kablosuz internet erişim noktası

Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yazılımı içeren kamu hizmetlerinin tamamını, kendi ürettikleri sistemlerle gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Yurt yerleştirmelerimiz, burs süreçlerimiz, başvuru almadan sonuçlanmaya kadar, hiçbir insan müdahalesi olmadan, belirli bir algoritma üzerinden tamamen dijital ortamda yürütülüyor. Tüm tesislerimizde yerli ve milli Aselsan yazılımları ve kameraları kullanılıyor. Bu şekilde sadece teknoloji üretmekle kalmıyor, üretimine destek de oluyoruz. Bakanlığımız, 120 binin üzerinde kablosuz internet erişim noktası ile Avrupa'nın en büyük internet altyapı projesini yıllardır başarıyla yürütüyor. Spor bilgi sisteminden tesis yönetimine, yurt yönetim sisteminden gençlik merkezi işlemlerine, eğitim yönetim sistemine kadar tüm çalışmaları, kendi iç yazılımımızla birleştirerek hayata geçirdik. Eğitimlerin planlanmasında, koordinasyonda, geri bildirimlerin toplanmasında, kısaca tüm başlıklarda dijital dönüşümümüzü gerçekleştirdik."

2022 yılını Gençlik Katılımı ve Hareketlilik Yılı ilan ettiklerine değinen Bakan Kasapoğlu, "Hayata geçen ve başlayacağımız tüm çalışmalarda bilişimin gücünden azami düzeyde faydalanacağız. 'katiliyorum.gsb.gov.tr' portalı ile gençlerin karar alma süreçlerinde etkin olmalarını temin eden, tüm dünyaya örnek olacak bir uygulamaya başladık. Bu portalla birlikte gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığının tüm çalışmalarına etkin bir şekilde katılıyor olacaklar. Meydana getirecekleri etki ile ülkemizin gençlik çalışmalarına, proje ve uygulamalara yön verecekler." şeklinde görüş belirtti.

Bakan Kasapoğlu, teknoloji, bilişim, robotik, kodlama, yazılım gibi konuların gençlerin en fazla ilgi duyduğu, kendilerini geliştirmek istedikleri alanlar olarak öne çıktığını söyledi. Dene-Yap teknoloji atölyelerinde ücretsiz Tasarım ve Üretim, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, Yazılım Teknolojileri, Siber Güvenlik, Enerji Teknolojileri, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Yapay Zeka, Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi, İleri Robotik, Robotik ve Kodlama ile Mobil Uygulama gibi farklı başlıklarda eğitimler verildiğini aktaran Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Gençlik Projeleri Destek Programıyla gençlere, fikir sizden destek bizden diyoruz. Bilişim, teknoloji ve girişimcilik temalı Gençlik Kamplarımızla, bu konulara ilgi duyan genç arkadaşlarımızın yaz dönemlerini en etkin şekilde geçirmelerine destek oluyoruz. Tematik kampları yıl boyu sürdürme hedefimiz var. Çalışan, üreten, düşünen, değer ortaya koyan, bağımsız karar alabilen, bu toplumun ortak değerlerine vakıf olan gençlerimize, Teknofest Gençliği'ne en iyisini, en niteliklisini sunmak için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Tüm mücadelemiz, geleceğe giden yolda, arzu ettiğiniz desteği sizlere sağlamak için… Gençlik Bilişim Festivali'nde devlet kurumlarımızın gerçekleştirdiği pek çok yenilikçi çalışmaya şahit olacaksınız. Türkiye'nin bu alanda geldiği muhteşem seviyeyi gözlemleme fırsatına kavuşacaksınız. Devletimize bilişim alanında yön veren önemli isimler sizinle sürekli bir arada olacak. Bu önemli imkanları fırsata çevirmeyi ihmal etmeyin. Festival kapsamında sizlere sunulan eğitimlerden, seminerlerden, etkinliklerden en iyi şekilde istifa etmenizi sizlerden bekliyoruz. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için denemekten asla bıkmayın. Biliyorsunuz, başarmanın yolu inanmak, çalışmak ve sabretmekten geçiyor. İhtiyaç duyduğunuz her zaman yanınızda olduğumuzu unutmayın. Her imkanın sizler için seferber olduğunu bilin. Türkiye'nin kervanı sizin gibi pırıl pırıl gençlerin heyecanıyla, inancıyla, aşıyla yürüyecek. Geleceğimiz sizlerin omuzlarında ve alın terinizle yoğrulan hayallerinizde yükselecek."

Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'ndaki programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe de katıldı.

Kasapoğlu, programının ardından protokol heyetiyle bakanlık merkez binanın yanındaki statta kurulan stantları gezdi.