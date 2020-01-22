'Gençlik Bursa'da Yollarda' - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya aldığı 'Gençlik Bursa'da Yollarda' projesi kapsamında üniversite öğrencilerine Bursa'yı tanıtmaya devam ediyor. Periyodik olarak düzenlenen turlar kapsamında gezi.genclikbursada.com adresine kayıt yaptıran üniversiteliler, İznik'in tarihi ve turistik merkezlerini ziyaret etti.



Ücretsiz şekilde öğrencilerin kullanımına sunulan geziler için kayıtlar online olarak gezi.genclikbursada.com internet adresi üzerinden yapılabiliyor. Web sitesi üzerinden alınan talepler sonucunda üniversiteliler, her hafta çarşamba günleri Bursa, pazartesi günleri de İznik'in tarihi ve turistik mekanlarınıgezme ayrıcalığına kavuşuyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde organize edilen 'Gençlik Bursa'da Yollarda' projesi kapsamında, Bursa'nın bütün değerleri paylaşılıyor. Projeden ayrıca, üniversite öğrencilerinin yanı sıra yurt dışından eğitim için Bursa'ya gelenler de yararlanabiliyor. - BURSA