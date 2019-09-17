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- Gençlik Caddesi yeni görünümüne kavuştu

31 dakika önce

- Gençlik Caddesi yeni görünümüne kavuştu Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Caddesi'nde asfalt serimi, yol ve yaya çizgi çalışmalarını tamamladıANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Anıt Mahallesi Anıt Caddesi ve Gençlik Caddesi üzerinde gerçekleştirilen yol yapım ve...

- Gençlik Caddesi yeni görünümüne kavuştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Caddesi'nde asfalt serimi, yol ve yaya çizgi çalışmalarını tamamladı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Anıt Mahallesi Anıt Caddesi ve Gençlik Caddesi üzerinde gerçekleştirilen yol yapım ve asfalt çalışmalarının ardından yol çizgi çalışmaları da tamamlandı.

Anıtkabir çevresinde bin 950 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki alanda Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan asfalt serimi, yol ve yaya geçidi çizgi çalışması da kısa sürede gerçekleştirildi.

Gençlik caddesi yeni görünümüyle dikkat çekiyor

Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde şehrin estetik görüntüsünü de dikkate alarak, ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda yol asfalt ve çizgi çalışmalarını yenilerken, son olarak Gençlik Caddesi'nde de bu çalışmaları özellikle trafiğin yoğun olmadığı gece geç saatlerde titizlikle yürüttü.

Anıtkabir'in de yer aldığı ve toplamda bin 500 metrekarelik alana soğuk yol çizgisi çekildikten sonra cadde trafiğe açılırken, Büyükşehir Belediyesi Başkentlilerden tam not alan Ankara'ya yakışır yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

- Gençlik Caddesi yeni görünümüne kavuştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Anıtkabir, Ankara, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:27 Kaynak: İHA
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