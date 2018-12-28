Son Dakika Haberleri: Gençlik Dönemi Sorunları ve Öfke Kontrolü Anlatıldı

Gençlik Dönemi Sorunları ve Öfke Kontrolü Anlatıldı

1 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Şehit İbrahim Ateş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 'Evin okula yakınlaşması ve değişen anne baba rolleri projesi' kapsamında bir panel düzenlendi.

Gençlik Dönemi Sorunları ve Öfke Kontrolü Anlatıldı, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Şehit İbrahim Ateş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 'Evin okula yakınlaşması ve değişen anne baba rolleri projesi' kapsamında bir panel düzenlendi.

Biga Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ailelerine yönelik düzenlenen panele Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Tevhid Ayengin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Nimetullah Akın ve Biga Belediyesi eski Başkanı Mehmet Özkan konuşmacı olarak katıldı.

Panelde Gençlik dönemi ve sorunları ile öfke kontrolü konusu anlatıldı.

Panelde okul müdürlerinden Şeyma Şahin, Mustafa Koroz ve Ahmet Sözer de yer aldı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:19 Kaynak: İHA

Biga, Çanakkale, Güncel
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