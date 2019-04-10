Gençlik, Ecdadın İzinde

Antalya Cavide ve Faruk Kadam Gençlik Merkezi, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik kültür ve tarih gezisi düzenledi.

Antalya Cavide ve Faruk Kadam Gençlik Merkezi, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik kültür ve tarih gezisi düzenledi.



Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı ilçelerinde bulunan ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler, düzenlenen gezi kapsamında servislerle okullarından alındı.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Antalya Cavide ve Faruk Kadam Gençlik Merkezi ile başlayan gezide öğrenciler, Atatürk evi, tarihi Kaleiçi, Keçilik Park seyir terası, Etnografya Müzesi, Ahi Yusuf Camisi, Karatay Medresesi, Yivli Minare, Mevlevihane ve Gaziler Derneğini ziyaret etti.



Gençlik merkezi yetkilileri, gezi programıyla, ecdadın yaptığı eserleri gençlere tanıtmayı amaçladıklarını ifade etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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