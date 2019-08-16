Son Dakika Haberleri: Gençlik evi için başvurular başlayacak
Son Dakika Güncel Haber

Gençlik evi için başvurular başlayacak

13 dakika önce

Muratpaşa Belediyesi'nin üniversite ve liseye devam eden kız öğrenciler için yurt imkanı sunan 88 kişi kapasiteli Kızıltoprak Gençlik Evi için başvurular pazartesi günü başlayacak.

Gençlik evi için başvurular başlayacak, System.String[]
Muratpaşa Belediyesi'nin üniversite ve liseye devam eden kız öğrenciler için yurt imkanı sunan 88 kişi kapasiteli Kızıltoprak Gençlik Evi için başvurular pazartesi günü başlayacak. Kayıt için ön başvuru belediyenin internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Muratpaşa Belediyesi'nin sosyo-ekonomik yetersizlik içerisinde olan ailelerin Antalya'da üniversiteyi kazanan ya da halen üniversiteye devam eden kız öğrencilerinin barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılanması için hizmete açtığı Kızıltoprak Gençlik Evi'ne başvurular pazartesi başlıyor. Başvurular belediyenin internet sitesi üzerinden yapılacak.

Gençlik evinde öğrencilere barınma imkanıyla birlikte kahvaltı ve akşam yemeği, 24 saat sıcak su, revir ve sağlık hizmetleri, güvenlik, çamaşırhane ve ütü hizmeti, kablosuz internet bağlantısı ve bilgisayar odası gibi imkanlar da sunuluyor. - ANTALYA
Muratpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kız çocuğunun kolunu yürüyen merdivene sıkıştırdığı anlar kameraya yansıdı
"Mağdurum" diyen vatandaşa Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Ben de mağdurum Son Dakika! Akar ve komutanlar Müşterek Harekat Merkezi için Şanlıurfa'da Sanayi üretimi bir önceki yıla göre yüzde 3,9 azaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 11:06:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gençlik evi için başvurular başlayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]