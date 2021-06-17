Gençlik Evlerindeki Deneme Sınavları Devam Ediyor - Son Dakika

Gençlik Evlerindeki Deneme Sınavları Devam Ediyor

Siverek Belediyesi, bünyesinde hizmet veren gençlik evlerinde üniversite sınavlarına girecek adaylara yönelik deneme sınavlarına devam ediyor.

Siverek Belediyesi, bünyesinde hizmet veren gençlik evlerinde üniversite sınavlarına girecek adaylara yönelik deneme sınavlarına devam ediyor. Kültür Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Ramazan Acarlar Gençlik Evi'nde eğitim gören YSK öğrencilerine yönelik TYT - AYT deneme sınavı düzenledi. Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın talimatıyla eğitime destek verildiğini belirten Kültür Müdürü Abdulkadir Yavuz, "Pandemi süreci nedeniyle sınavlara evde hazırlanmak zorunda kalan öğrencilerimize yönelik faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Daha önce yüz yüze eğitimin yapıldığı dönemlerde gençlik evinde aktif olarak eğitim hizmeti yürütülüyordu. Kontrollü normalleşme adımlarıyla birlikte öğrencilerimize yönelik deneme sınavı yaptık. " dedi.

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