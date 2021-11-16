Gençlik Festivali, Erdoğan'ın katılımıyla açıldı - Son Dakika

Açılışı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Gençlik Festivali kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi gençlere yönelik hizmet ve yatırımlarının tanıtıldığı ve yine Malatya'nın yöresel tatlarının sergilendiği bir stant açtı. Ankara Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen festival alanına teşrif ederek stantları ve alanı gezen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan eşlik etti.

21 Kasım Pazar akşamına kadar açık olan ve her gün 12 saat boyunca dolu dolu birçok etkinliğin gerçekleştirileceği festivalde;konserler, yarışmalar ve gösteriler olacak. Gençlik Festivali'nin önemine değinen Başkan Gürkan, "Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya'nın tanıtımına katkı sunacak olan etkinliklerde bulunmaya gayret ediyoruz. Gençlerimizi hem hizmet noktasında hem de ülkemizin geleceği hususunda önemsiyoruz. Gençlik Festivali'nde Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya'da gençlere yönelik olarak yapmış olduğumuz hizmetleri, Malatya tarihini ve Malatya mutfağının ne kadar zengin olduğunu burada gelen misafirlere tanıtacağız. Gençlere yönelik birçok etkinliği içinde barındıran çok kapsamlı bir festival düzenlenmiş. Bu programı düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu festivale katılarak gençlere verdiği önemi bir kez daha gösteren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da katılımları ve ilgilerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.