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Gençlik festivalinde taciz iddiasına gözaltı

49 dakika önce

Samsun'da düzenlenen Gençlik Festivali'nde konsere gelen kızlara tacizde bulunduğu iddia edilen bir şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Gençlik festivalinde taciz iddiasına gözaltı, System.String[]
Samsun'da düzenlenen Gençlik Festivali'nde konsere gelen kızlara tacizde bulunduğu iddia edilen bir şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde bir otelin bahçesinde düzenlenen ve ünlü sanatçıların sahne aldığı Gençlik Festivali'nde kızları taciz ettiği iddia edilen 42 yaşındaki İ.K., şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerince gözaltına alındı. Geceyi emniyette geçiren İ.K., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi ve kendisine niçin iftira atıldığına anlam veremediğini söyledi. Polisteki sorgulanması tamamlanan İ.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:40 Kaynak: İHA
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