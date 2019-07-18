Son Dakika Haberleri: Gençlik festivalinde uyuşturucu satacaklardı
Son Dakika Güncel Haber

Gençlik festivalinde uyuşturucu satacaklardı

3 saat önce

ANTALYA'da, organizasyon eksikliği nedeniyle dün gece iptal edilen Dreamland Summer Fest'te uyuşturucu madde satışı yapacağı tespit edilen 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gençlik festivalinde uyuşturucu satacaklardı, System.String[]
ANTALYA'da, organizasyon eksikliği nedeniyle dün gece iptal edilen Dreamland Summer Fest'te uyuşturucu madde satışı yapacağı tespit edilen 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin üzerinde kullanıma hazır yüklü miktarda esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ve İstihbarat ekipleri, Gökdere Mahallesi Büyükçaltıcak'ta düzenlenen Dreamland Summer Fest'te gençlere uyuşturucu satışı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Organizasyon eksikliği nedeniyle dün gece iptal edilen festival alanında önlem alan jandarma ekipleri, takibe aldıkları Mehmet K. ve Evren M.'yi saat 23.30 sıralarında festival alanında gözaltına aldı.
Şüphelilerin yanlarındaki çantada yapılan aramada, 30 adet sigara şeklinde sarılmış satışa hazır kubar esrar, 22 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden Mehmet K.'nin üst aramasında uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen 975 TL ele geçirildi.
GENÇLERİ ZEHİRLEYECEKLERDİ
Jandarma ekiplerince şüphelilerin kullandığı 07 DP 571 plakalı otomobilde yapılan aramada ise bagaj kısmında 107 adet 1'er gramlık paketler halinde esrar, 128 adet içmeye hazır sigara şeklinde sarılmış kubar esrar, naylon poşete sarılmış yaklaşık 200 gram kubar esrar, 164 adet uyuşturucu hap, hassas terazi, 'çarşaf' olarak tabir edilen esrar kullanımında kullanılan kağıt ve esrar öğütücü makine ele geçirildi. Ekipler, ele geçirilen esrarın yaklaşık 1 kilo olduğunu, şüphelilerin festivale gelenlere satış yapma hazırlığında olduğunu kaydetti. Şüpheliler, işlemleri için Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Soruşturma sürüyor.


Mehmet K, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



El Chapo ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı! Davası sırasında ortaya çıkan 14 rahatsız edici gerçek Son dakika! YKS tercih kılavuzu ÖSYM'nin sitesinde yayımlandı Emirates Havayolu 15 bin lira maaşla Türkiye'de kabin memurları arıyor Ekrem İmamoğlu: Böyle bir yere çocuğum, eşim girmez

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 16:16:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gençlik festivalinde uyuşturucu satacaklardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]