Gençlik festivaline taciz iddiası gölge düşürdü! Çıkan kavgayı polis güçlükle ayırdı - Son Dakika
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Gençlik festivaline taciz iddiası gölge düşürdü! Çıkan kavgayı polis güçlükle ayırdı

22.05.2022 08:44

Karabük'te binlerce gencin katıldığı festivalde yan bakma ve taciz iddiası sonrası kavga çıktı. Çıkan kavgayı polis güçlükle ayırdı. Kavgaya karışan gençler ekipler tarafından gözaltına alınırken kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Karabük'te düzenlenen gençlik festivalinde çıkan kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Yenişehir çamlık sahasında organize edilen ve binlerce gencin katıldığı gençlik festivalinde yan bakma ve taciz iddiası üzerine kavga çıktı.

Gençlik festivalinde yumruk ve tekmeler havada uçuştu

GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLAR SERBEST BIRAKILDI

Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgayı polis ekipleri güçlükle önlerken, kavgaya karışanları gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslara karakolda ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Festival kapsamında etkinlikler kaldığı yerden devam ederken, KBÜ Eğitim Araştırma Hastanesi yanında bulunan Karabükspor idman sahası olarak kullanılan alanda verilen konserde ses desibelinin yüksek olması ise mahalle sakinlerini ve hastaları çileden çıkardı.

Gençlik festivalinde yumruk ve tekmeler havada uçuştu

GENÇLER DURUMA İSYAN ETTİ

Artan şikayetler üzerine etkinlik sonlandırırken, konsere gelen gençler organizasyonu yapanlara tepki gösterdi. Öte yandan İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, yaşanan olaylar sonrası festival alanına gelerek olaylara müdahale etti.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Gençlik festivaline taciz iddiası gölge düşürdü! Çıkan kavgayı polis güçlükle ayırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gençlik festivaline taciz iddiası gölge düşürdü! Çıkan kavgayı polis güçlükle ayırdı - Son Dakika
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