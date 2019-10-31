Son Dakika Haberleri: Gençlik form tuttu, fikriyle projesiyle rekora koştu
Son Dakika Güncel Gençlik form tuttu, fikriyle projesiyle rekora koştu

Gençlik form tuttu, fikriyle projesiyle rekora koştu

6 saat önce

Gençlik Projeleri Destekleme Programı'nda bu yıl katılım rekoru kırıldı.

Gençlik form tuttu, fikriyle projesiyle rekora koştu, System.String[]

Gençlik Projeleri Destekleme Programı'nda bu yıl katılım rekoru kırıldı.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 9 Ekim'de başlayan, yoğun ilgi üzerine 1 hafta uzatılıp 30 Ekim'de son bulan başvuru döneminde gençler toplum yararına 25 binin üzerinde hayali projeye dönüştürdü.

Gençlik ve Spor Bakanlığının yürüttüğü Gençlik Projeleri Destek Programı'na rekor başvuru geldi. Önce hayal kuran, hayalini bir projeye çeviren gençlerin başvurularında bu yıl bir ilk yaşandı.

"Fikir Sizden Uygulama Sizden" sloganıyla Türk gençlerinin hayallerini desteklemek üzere sürdürülen Gençlik Projeleri Destek Programı'nda geçmiş yıllarda 3 binlerle sınırlı kalan proje sayısı bu yıl 25 bin 735 adet oldu.

En çok başvuru Mersin'den gelirken, projelerin dağılımına bakıldığında yüzde 32 ile kültür sanat öne çıktı.

Proje başvuruları için 9-23 Ekim tarihleri belirlenmiş yoğun ilgi üzerine başvuru süresi 1 hafta uzatılmıştı. 30 Ekim itibarıyla başvuru süresi biterken, proje başvuru sayısının 25 bin olduğu dikkati çekti. Sadece uzatma haftasında 6 bine yakın yeni proje sisteme girildi.

Kasapoğlu: "Bizim görevimiz gençlerdeki bu potansiyeli ortaya çıkaracak zemini hazırlamak"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bizim görevimiz gençlerdeki bu potansiyeli ortaya çıkaracak zemini hazırlamak." ifadesini kullandı.

Türk gençliğinin formda olduğunu, hayal kurarak proje üreten takımların arttığını görmenin sevindirici olduğunu belirten Mehmet Muharrem Kasapoğlu, genç beyinlerin fikirlerini hayallerini desteklemenin öncelikli görevleri olduğunu hatırlattı.

Bakan Kasapoğlu, "Topluma karşı duyarlı, vatanını seven, ülkesi için daha iyisini düşünen ve bunu uygulamaya dönüştüren bir genç nesil duruyor karşımızda. Bizim görevimiz gençlerdeki bu potansiyeli ortaya çıkaracak zemini hazırlamak. Türkiye için, toplum için yenilikçi fikirlere her zamankinden çok ihtiyacımız var. Fikirlere ve girişimlere imkan tanımak için başlattığımız projenin geldiği seviye bizi gururlandırdı ve umutlarımızı artırdı." diye konuştu.

Gençler bu yıl destek programı kapsamında, gönüllülük, kültür sanat, fiziksel aktivite egzersiz ve spor, yenilikçi fikirler, çevre bilinci ve hayvanların korunması başlıklarındaki projelerini hazırladı. Program kapsamında desteklenmesi uygun görülen projelere, 5 bin lira ile 25 bin lira arasında destek sağlanacak.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak'taki protestolarda acı bilanço: 250 kişi öldü
Irak'ta devam eden gösterilerin ardından Başbakan Abdulmehdi, istifa etmeyi kabul etti MSB: Tüm etnik ve dini azınlıkların malları ve canlarının korunması bizim için onur meselesidir. Son Dakika: Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 20:31:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gençlik form tuttu, fikriyle projesiyle rekora koştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]