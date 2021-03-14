Gençlik fotoğraflarını paylaşan Yıldız Tilbe, dünyaca ünlü yıldıza benzetildi

Pandemiyle birlikte sosyal medya kullanımını daha da artıran ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Twitter hesabından gençlik yıllarına ait fotoğraflar yayınlamaya başladı.

ALBA FLORES'E BENZETİLDİ

Tilbe'nin ardı ardına sıraladığı fotoğraf kareleri kullanıcılar tarafından binlerce beğeni alırken, yorumlar da peş peşe geldi. Ünlü şarkıcı, paylaştığı bir fotoğraf karesinde Netflix'in popüler dizisi La Casa De Papel'in yıldız ismi Alba Flores'e benzetildi.

İşte Yıldız Tilbe'nin paylaştığı diğer fotoğraflar;