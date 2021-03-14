Gençlik fotoğraflarını paylaşan Yıldız Tilbe, dünyaca ünlü yıldıza benzetildi - Son Dakika

Gençlik fotoğraflarını paylaşan Yıldız Tilbe, dünyaca ünlü yıldıza benzetildi

14.03.2021 23:56

Sosyal medya hesabından iki gündür gençlik yıllarına ait fotoğraflarını paylaşan Yıldız Tilbe, kullanıcılardan binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü şarkıcı ayrıca, popüler dizi La Casa De Papel'in yıldız ismi Alba Flores'e benzetildi.

Pandemiyle birlikte sosyal medya kullanımını daha da artıran ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Twitter hesabından gençlik yıllarına ait fotoğraflar yayınlamaya başladı.

ALBA FLORES'E BENZETİLDİ

Tilbe'nin ardı ardına sıraladığı fotoğraf kareleri kullanıcılar tarafından binlerce beğeni alırken, yorumlar da peş peşe geldi. Ünlü şarkıcı, paylaştığı bir fotoğraf karesinde Netflix'in popüler dizisi La Casa De Papel'in yıldız ismi Alba Flores'e benzetildi.

Gençlik fotoğraflarını paylaşan Yıldız Tilbe, dünyaca ünlü yıldıza benzetildi

İşte Yıldız Tilbe'nin paylaştığı diğer fotoğraflar;

Gençlik fotoğraflarını paylaşan Yıldız Tilbe, dünyaca ünlü yıldıza benzetildi
Gençlik fotoğraflarını paylaşan Yıldız Tilbe, dünyaca ünlü yıldıza benzetildi
Gençlik fotoğraflarını paylaşan Yıldız Tilbe, dünyaca ünlü yıldıza benzetildi

Yıldız Tilbe, Twitter, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gençlik fotoğraflarını paylaşan Yıldız Tilbe, dünyaca ünlü yıldıza benzetildi - Son Dakika Magazin


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