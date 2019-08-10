Son Dakika Haberleri: Gençlik futbol turnuvasında fikstür çekimi yapıldı
Son Dakika Spor Haber

Gençlik futbol turnuvasında fikstür çekimi yapıldı

1 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından birinci halı saha gençlik futbol turnuvası kura çekimleri yapıldı.

Gençlik futbol turnuvasında fikstür çekimi yapıldı, System.String[]
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından birinci halı saha gençlik futbol turnuvası kura çekimleri yapıldı.

Gençleri spora özendirmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, AK Parti İl Gençlik Kolları ile birlikte futbol turnuvası düzenliyor. Turnuva kapsamında 84 takım arasında Şair Nabi Kültür Merkezi'nde yapılan kura çekim programına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız, Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Şube Müdürü Halef Tokmakçı Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç, gençlik kolları yönetim kurul üyeleri, futbol turnuvasına katılan 84 takım kaptanı katıldı.

Yapılan kura çekiminde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız, "Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'ün bizlere talimatı ile kültür, sanat, spor faaliyetlerinde Urfa'nın kadim kültürüne yönelik ruhunu tekrar canlandırma amacındayız. Bunun için geçmişte olan mahalle maçlarını Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül çok önemsemektedir. Birinci olan takıma Büyükşehir Belediyemiz tarafından Cumhuriyet altını verilecek. Urfa'nın mahallelerde spora, gençliğe ihtiyacı var. Kötü alışkanlıklar yerine bu tür faaliyetlere yönelmeleri gerekmektedir. Yapılacak maçlarda örnek olmalıyız" dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç da," Türkiye'nin en genç iline sahibiz. Her yıl bu turnuvayı yapacağız. O yüzden Birinci Gençlik Turnuvası olarak başlattık. Katkılarından dolayı Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ederim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından fikstür çekimi yapıldı. Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız, turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar diledi. - ŞANLIURFA
Şanlıurfa, AK Parti, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 04:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yeni parti kuracağı iddia edilen Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Mesele AK Parti'nin derin vicdanına seslenmek
Radamel Falcao: Galatasaray'da oynamak heyecan verici olur Galatasaraylı İsmail Çipe, Kayserispor'a kiralandı Fenerbahçe'nin transfer için İstanbul'a getirdiği Zanka transferinde yeni gelişme!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 18:12:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gençlik futbol turnuvasında fikstür çekimi yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]