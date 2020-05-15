Gençlik Haftası - Son Dakika

Gençlik Haftası

Ağrı'da, Gençlik Haftası kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Ağrı'da, Gençlik Haftası kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 15- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildiği belirtildi. . Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat edilerek etkinliğin başlandığı ifade edilen açıklamada, çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulduğu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu kaydedildi. Çelenk sunma törenine, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Spor Şube Müdürü Cemil Budak, milli sporcular ve kurum personelinin katıldığı aktarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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