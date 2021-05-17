Gençlik haftası başladı - Son Dakika

Her yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 15-19 Mayıs tarihleri arası "Gençlik Haftası" olarak kutlanıyor. Atatürk Anıtı önünde yapılan Gençlik Haftası açılış töreni Pandemi nedeniyle Kovit-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak sporcular ve gençlik liderlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu tarafından Atatürk Anıtı önüne çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla açılış töreni sona erdi.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu "Öncelikle bütün gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Gençliğimizin en önemli günlerinden olan Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ülkemizde coşkuyla kutlanan bayramlarımızdan birisi. Ancak pandemi dönemi nedeniyle bu yıl da buruk bir şekilde haftaya başladık. Bu hafta etkinliklerimizin büyük çoğunluğunu sosyal medya üzerinden ve online olarak gerçekleştireceğiz. İnşallah biran önce bu salgından kurtularak eski günlere döneceğiz. O günleri özlüyoruz. Temennimiz inşallah çok kısa bir süre içerisinde coşkunun, heyecanın, sportif aktivitelerin, gençlik faaliyetlerin yoğun katılımla olacak günleri görmektir." dedi.