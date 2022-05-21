GENÇLİK HAFTASI BİSİKLET TURU YAPILDI - Son Dakika
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GENÇLİK HAFTASI BİSİKLET TURU YAPILDI

21.05.2022 18:01

21 Mayıs'ta kutlanan Gençlik Haftası kapsamında Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından bisiklet turu düzenledi.

21 Mayıs'ta kutlanan Gençlik Haftası kapsamında Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından bisiklet turu düzenledi.

Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Gençlik Haftası kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndan Titreyengöl Turizm Bölgesi Saat Kulesi'ne bisiklet turu düzenledi. Etkinlikte yaklaşık 30 bisikletliye polis ve jandarma ekipleri eşlik etti. Bisikletliler trafiğe kapalı alanda zaman zaman akrobatik hareketler yaptı.

Manavgat İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Eğitim Uzmanı Yaşam Karakuş, "Cumhuriyet Meydanı'ndan Titreyengöl'e kadar 30 gencimizle birlikte bisiklet turumuzu gerçekleştirdik. Bu vesile ile tüm gençlerimizin Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz" dedi.

GENÇLİK HAFTASI BİSİKLET TURU YAPILDI
GENÇLİK HAFTASI BİSİKLET TURU YAPILDI
GENÇLİK HAFTASI BİSİKLET TURU YAPILDI
GENÇLİK HAFTASI BİSİKLET TURU YAPILDI
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Kaynak: DHA

Gençlik Haftası, Bisiklet, gençlik, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GENÇLİK HAFTASI BİSİKLET TURU YAPILDI - Son Dakika


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