Gençlik Haftası'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu - Son Dakika

Kayseri'de Gençlik Haftası kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve kurum çalışanları, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde sosyal mesafe kuralına uyarak bir araya geldi.

Eskici, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Eskici, 15 Mayıs Gençlik Haftası'nın kutlandığını söyledi.

"Gönül isterdi ki büyük bir coşkuyla gençlerimizle kutlayalım. Ama Kovid-19 sebebiyle dijital ortamlarda gençlerle bir araya gelip kutluyoruz" diyen Eskici, 101 yıl önce yakılan bağımsızlık ateşinin yerini bulduğunu, muassır medeniyetler seviyesine çıkmak için canla başla mücadele edildiğini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giden bir gençliğin yetiştiğini belirtti.

Eskici, pandemi sürecinde Türk hekimlerinin gösterdiği fedakarlığı, gayretleri hatırlatarak sağlık çalışanlarını kutladı.