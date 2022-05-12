Gençlik Haftası'nda donanmanın kalbi Gölcük'e geliyor - Son Dakika

Gençlik Haftası'nda donanmanın kalbi Gölcük'e geliyor

Gençlik Haftası\'nda donanmanın kalbi Gölcük\'e geliyor
Son Güncelleme: 11.06.2022 10:02

Aslına uygun olarak yeniden inşa edilen TCG Nusret N 16 Mayın gemisi, inşa edildiği Gölcük Tersanesi'nde gençlerle buluşmaya geliyor.

Gençlik Haftası kapsamında 16 Mayıs Pazartesi günü saat 09.00'da Gölcük Tersanesi limanına demir atacak olan Nusret Mayın Gemisi, güvertesini ziyaretçilerine açacak. Gölcük Kaymakamlığı, Gölcük Belediyesi ve Gölcük Donanma Komutanlığı iş birliğinde düzenlenecek etkinlikte yüzlerce öğrenci, Nusret Mayın Gemisi'ni ziyaret ederek gemi ve I. Dünya Savaşı Çanakkale Deniz Savaşlarında verilen mücadele hakkında bilgilendirilecek.

YÜZLECE ÖĞRENCİ OKULLARINDAN TARİHİ GEMİYE TAŞINACAK

Nusret Mayın Gemisi, anısını yaşatmak maksadıyla 2011'de Türk mühendis ve işçileriyle aslına uygun olarak yeniden inşa edildiği Gölcük Tersanesi limanında Gölcüklülerle buluşacak. Yoğun olarak öğrencilerin ilgi göstermesi beklenilen ziyarette, Gölcük Belediyesi, otobüslerle; yüzlerce öğrenciyi okullarından Donanma Komutanlığına taşıyacak. Donanma Tersanesi kapısı önünde toplanacak ziyaretçiler, guruplar halinde gemiye taşınacak.

KAHRAMANLIK DESTANI YAZAN GEMİ ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Geçmişi günümüze aktaran müze özelliği taşıyan 1915 kahramanı Nusret mayın gemisi, 16 Mayıs günü Gölcük Tersanesi Limanına demir atarak ziyaretçilerini bekleyecek. Ziyaretçiler saat: 09.00-17.00 saatleri arasında guruplar halinde gemiyi ziyaret edebilecek. Gemi personeli tarafından bilgilendirilecek ziyaretçiler, gemi içerisinde yapılacak sinevizyon gösterimi ile tarihi anları bir kez daha yaşayacak.

DÜŞMAN ZIRHLILARINI SULARA GÖMDÜ

Nusret, I. Dünya Savaşı Çanakkale Deniz Savaşlarında büyük bir başarı göstermiş olan mayın gemisidir. 1911 yılında Almanya'da inşa edilen gemi, 1913 yılında Osmanlı Donanması'na katıldı. 1915 ilkbaharında boğazda bekleyen Müttefik Donanma saldırısı öncesinde; 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece, Nusret Mayın Gemisi, düşman gemilerinin projektörlerine aldırmadan Anadolu yakasındaki Erenköy'deki Karanlık Liman'a mayınlarını bıraktı. Nusret 'in döşediği mayınlar 18 Mart 1915'te Çanakkale harekâtının kaderini değiştirmiş, ona "dünyanın en ünlü mayın gemisi" unvanını kazandırmıştı. Nusret 'in mayınları 639 kişilik mürettebatıyla Bouvet, onun ardından HMS Irresistible ve HMS Ocean zırhlılarını sulara gömmüştü.

Kaynak: Bültenler

Gençlik Haftası, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençlik Haftası'nda donanmanın kalbi Gölcük'e geliyor - Son Dakika


Son Dakika
09:22 Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı borsa oldu
09:17 Hakan Çalhanoğlu'ndan maç sonu özeleştiri: Bize yakışmadı
08:52 Fas'taki deprem anı kamerada! İnsanlar can havliyle kendilerini sokağa böyle attı
08:36 7 şiddetinde depremle sarsılan Fas'tan ilk görüntüler! Devasa binanın insanların üzerine yıkıldığı anlar kamerada
08:31 Ünlü şarkıcı İrem Derici ve Atakan Işıktutan ayrıldı
07:55 Yalı Çapkını'nda ön izleme sahnesi geldi! Vurulan Ferit, İstanbul'a getiriliyor
07:54 Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda can kaybı var
07:29 2 ay önce evlenen oyuncu Eda Ece, anne oluyor
01:02 Stefan Kuntz'dan tepkilere yanıt: Sosyal medyada neyi eleştiriyorlar? 8-10 pozisyona girdik, bunu mu?
01:02 Eşine az rastlanır başarı! Yerli Haaland Bertuğ Yıldırım'dan Türkiye'ye hayat öpücüğü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2023 09:47:42. #1.13#
SON DAKİKA: Gençlik Haftası'nda donanmanın kalbi Gölcük'e geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement