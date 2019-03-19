Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu Manisa'da

Ziyarette İl Müdürü Öztürk, Topoğlu'na Manisa ürünlerinin yer aldığı sepeti hediye etti. Topoğlu, ziyaretleri kapsamında gençlik liderleri ile bir araya gelip, istişarelerde bulunurken, Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'ne yapımı planlanan Gençlik Merkezi Projesi ile ilgili Öztürk'ten bilgi aldı.

KULA'DA ŞEHİTLİĞİ ZİYARET ETTİ, ÖĞRENCİLERE HEDİYELER VERDİ

Daha sonra Kula Şehitliği'ni ziyaret edip, şehitlerimiz için dua eden Topoğlu, ilçede düzenlenen 18 Mart Çanakkale Şehitlerimizi Anma Programı'na katıldı ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Ardından da gazilerimizle bir araya geldi. Ziyaretlerde Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'a tablo hediye eden Topoğlu, sırasıyla Mehmet ve Hüseyin Tosun Ortaokulu, Rafet Üçelli İlkokulu ve Ortaokulu, Zafer İlkokulu ve Kavacık İlkokulu'nu ziyaret ederek, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gönderdiği hediyeleri öğrencilere takdim etti. Topoğlu ayrıca 75. Yıl, Turgutlu Şehit Artug ile Şehzadeler Gençlik Merkezlerini ziyaret ederek, gençlerle de sohbet etti. Hafta içinde Manisa'da temaslarda bulunacak olan Topoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kula'da organize edilecek Spor Panayırı ve konserlere katılacak.

Kendine özgü güçlü yorumu ve kapalı gişe izlenen sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Melek Mosso, Akdeniz müziğinin bilinmeyen ezgilerini Hollanda'da tanıtmayı amaçlayan Medfest Akdeniz Müzik Festivali kapsamında Hollanda'da verdiği konserlerle Avrupa'da gönülleri bir kez daha fethetti.

Birçok farklı ülkeden türünde en iyi müzisyenleri ve en güçlü sesleri bir araya getiren festival kapsamında gerçekleşen konserlerde Melek Mosso, Medfest Ensemble Orkestrası'yla beraber sahne aldı.

Birçok uluslararası müzisyenle beraber değişik ülkelerin müzik kültürlerinden eserlere flüdüyle eşlik eden Mosso, kendi şarkılarını seslendirdiği konserlerin Den Haag ve Utrecht'te gerçekleşen ayağında;

Fas asıllı dünyaca ünlü Fransız caz sanatçısı Hindi Zahra ile aynı sahneyi paylaştı.

Birbirlerinin müziğinden ve kişiliğinden çok etkilenen iki sanatçı, konser sonrası uzun uzun sohbet ederek, beraber tekrar müzik yapma kararı da aldılar.