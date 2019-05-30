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Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Topoğlu, Başkan Arı'yı ziyaret etti

27 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu ve beraberindeki bakanlık yöneticileri, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Topoğlu, Başkan Arı'yı ziyaret etti, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu ve beraberindeki bakanlık yöneticileri, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Tayyip Kahyaoğlu ve Tuncay Ulusan ve Daire Başkanı Ahmet Cemil Bedir, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Nevşehir Belediye Başkanı Seçilen Rasim Arı'yı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Belediye Başkanı Rasim Arı'ya ahşap işlemeli kutu içerisinde Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Başkan Arı'da daha önce Gençlik ve Spor Bakanlığı çatısı altında beraber çalıştığı misafirlerine teşekkür ederek ziyaretin anısına Çini kaftan hediye etti. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:01 Kaynak: İHA
Emre Topoğlu, Rasim Arı, CEO, Güncel
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