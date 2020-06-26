Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü, YKS'ye hazırlanan gençleri ziyaret etti - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Düzce Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Düzce Gençlik Merkezi, Düzce'de gençlerin faal olması için çeşitli etkinlik ve projeler hazırlayarak gençlerin hizmetine sunuyor. Bir çok proje ile adından söz ettiren Düzce Gençlik Merkezi'nin bu çalışmalarını takip eden Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu'ndan özel bir ziyaret gerçekleşti. Genel Müdür Topoğlu, projeler ve çalışmalar hakkında gençlik liderleri tarafından bilgilendirilirken, Merkezde YKS'ye hazırlanan gençlerle de kısa süreli sohbet ederek başarılar diledi. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'da Genel Müdür Emre Topoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Düzce gençliğine verdiği destekten dolayı teşekkür etti. - DÜZCE