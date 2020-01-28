Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü fitness salonu açtı - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü fitness salonu açtı - Son Dakika Spor

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü fitness salonu açtı

6 saat önce

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Fener'de bulunan kapalı tribünlerin altına fitness salonu açıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü fitness salonu açtı, System.String[]

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Fener'de bulunan kapalı tribünlerin altına fitness salonu açıldı.


Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Fener'de kapalı tribünlerinin altına sporcular için yapılan Fitness salonu faaliyete girdi. İlk etapta sporcu sağlığı için yerlere sünger döşenen salonda şimdide malzemeler geldi. Sporcular için ağırlık istasyonları, vücut geliştirme aletleri, halatlar ve plates topları gibi malzemeler getirildi. Öte yandan yeni yapılan fitness salonuna, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı fitness antrenörü de göreve başladı. Yeni yapılan fitness salonu ile birlikte sporcuların kondisyonlarının artırılarak zinde kalmaları sağlanacak.


Tüm hizmetlerin sporcular için olduğunu ifade eden ve açılan salon ile ilgili konuşan Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, "Salonunda çalışmalar başladı. Salonumuz için yeni malzemelerimiz de geldi. Her şey sporcularımız için. İnşallah elimizden geldiğince hizmetlere devam edeceğiz. Öte yandan sporcuların tam verimli çalışmaları için profesyonel fitness antrenörü de göreve başladı. İnşallah çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz"dedi. - ZONGULDAK

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Zonguldak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:09 Kaynak: İHA
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