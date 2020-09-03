Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gürhan, TSYD yönetimini ağırladı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Türkiye Spor Yazarları Derneği(TSYD) Antalya Şube yönetimini ağırladı.

TSYD Antalya Şube yönetimi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan'ı ziyaret etti. TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek ve yönetim kurulu üyeleri Ali Tongülüs, Sabri Çağlar ve Erkan Erman, göreve yeni atanan Yavuz Gürhan ile makamında görüştü, fikir alışverişinde bulundu.

Antalya'da sporun gelişmesi için çalıştıklarını belirten Gürhan, TSYD yönetimine spor yatırımlarını anlattı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürler ile her zaman yakın çalıştıklarını belirten Şifa Çiçek ise, Antalya'da sporun daha iyi yerlere gelmesi için el ele çalışmalarının yararlı olacağını ifade etti. - ANTALYA