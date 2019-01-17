Son Dakika Haberleri: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Parlak Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Parlak Gazetecilerle Bir Araya Geldi

1 saat önce

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yozgat İl Müdürlüğünden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne atanan Rasim Parlak, gazetecilerle bir araya geldi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Parlak Gazetecilerle Bir Araya Geldi, System.String[]
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yozgat İl Müdürlüğünden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne atanan Rasim Parlak, gazetecilerle bir araya geldi.

Parlak, Kınalı Hasan Yurdun'da düzenlenen etkinlikte,KYK İl Müdürlükleri ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerinin birleştirildiğini, artık tek çatı altında hizmet vereceğini söyledi.

Yozgat'ta yüksek öğrenim öğrenci yurtlarında sorun yaşanmadığını vurgulayan Parlak, "İlimizde 8 bin kapasiteye yakın yurdumuz var. Yozgat'ta yurtta kalmak için müracaat edip de açıkta kalan öğrencimiz bulunmamaktadır. Müracaat eden öğrencilerimizin tamamı yerleştirilmiştir. Türkiye genelinde yurtlara yerleştirme yüzde 68 iken Yozgat'ta bu yüzde 100'dür." dedi.

Parlak, yurt hizmetlerinde gösterdikleri başarıyı spor alanında da göstermek için çalışacaklarını anlatarak, "Şehrimizde sporun gelişmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Sporun gelişmesi konusunda basın mensuplarımızın da desteğine ihtiyacımız var." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:05 Kaynak: AA

Kınalı, Yurtlar Kurumu, Yozgat, Spor
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