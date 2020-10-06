Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Uslu Çınar'daki tesislerde incelemede bulundu - Son Dakika

Diyarbakır Gençlik ve Spor Müdürü Nüammer Uslu, Çınar ilçesindeki tesislerde incelemede bulundu.

İzmir'den Diyarbakır'a atanan Uslu, Çınar'daki sportif faaliyetler ve tesislerin durumu hakkında Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Yılmaz Bay'dan bilgi aldı.

İlçedeki tesislerde inceleme yapan Uslu, ilçenin tesisleşmede ve sportif başarıda iyi bir durumda olduğuna dikkati çekerek, imkanların artırılması için destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Bay ise ziyareti nedeniyle Uslu'ya teşekkür ederek, ilçenin spor merkezi olması için çaba gösterdiklerini ifade etti.