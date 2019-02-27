Gençlik İksiri; Kefir

Kefir vücuttaki hücrelerin yenilenmesinde oldukça etkilidir ve kanser hücrelerinin gelişmesini engellemektedir. Düzenli olarak tüketilen kefir tümör oluşumunun önüne geçmektedir.

GENÇLEŞTİRİYOR!

Probiyotikler sayesinde kefir yaşlanmanın önüne geçer ve ciltteki hücreleri yeniler.Sakinleştirici özelliği ve enerji vermesi sayesinde kullananlar kendini daha sağlıklı ve dinç hissetmektedir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Besin değeri açısından kefir bağışıklık sistemi açısından oldukça önemli bir besindir.Kefir, bağışıklık sistemini korurken aynı zamanda bağışıklık sisteminin güçlenmesine de yardımcı olmaktadır. İçeriğindeki probiyotikler sayesinde bakteri ve virüslerle savaşmaktadır.

Sindirim sisteminin düzenlenmesinde önemli rol oynar

Kefirin içeriğinde bolca bulunan probiyotik bağırsakların ve midenin korunmasını aynı zamanda düzenli çalışmasını sağlamaktadır. Sindirim sisteminin düzenlenmesinde oldukça etkili rol oynamaktadır.

Eğer ki kabızlık sorunu yaşıyorsanız günde 1 bardak kefirden destek alabilirsiniz.

Alerji ve Astım :

İmmün sistemi güçlendirmesi ile hflamatuar göstergelerde iyileşmeler sağlayıp, alerji ve astımı önler.

Kemik sağlığının güçlenmesini sağlıyor

İçeriğindeki yüksek orandaki kalsiyum sayesinde kemiklerin güçlenmesini sağlayan kefir günde 2 bardak tüketildiğinde vücudun kalsiyum oranının yüzde 60'ını sağlamaktadır. Özellikle büyüme dönemindeki çocukların ve ileri yaştaki kişilerin kemik sağlığı açısından tüketmesinde fayda vardır.

Kefirin diğer faydaları şu şekilde sıralanabilir;

Kolesterolü düşürür,

Tansiyonun dengelenmesini sağlar,

Enerji verir, kronik yorgunluğu önler,

Metabolizmanın çalışmasını sağlar,

Uyku sorunlarının önüne geçer,

Kan şekerini düşürür,

Kalp hastalıklarının tedavisinde etkilidir,

Kilo vermeye yardımcı olur.

Nasıl tüketilmeli?

Çocukluk döneminde gelişime olan faydası sebebiyle ara öğünde 1 bardak kefir tüketilmesi çocukların kemik gelişimine oldukça katkı sağlayacaktır.

Yetişkinlerde ise günün her saatinde kefir tüketilebilir. Günde en fazla 2 bardak olacak şekilde tüketilmesinde fayda vardır. Ara öğünlerde kefir tükettiğinizde daha uzun süre tok kalırsınız.