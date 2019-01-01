Gençlik Kampına İlgi Yoğun

Kartepe Belediyesi'nin gençlere yönelik önemli yatırımlarından biri olan Ketenciler Gençlik Kampı gençlerden yoğun ilgi görüyor.

Kartepe Belediyesi'nin gençlere yönelik önemli yatırımlarından biri olan Ketenciler Gençlik Kampı gençlerden yoğun ilgi görüyor.



Ketenciler Gençlik Kampı, bu hafta sonu İstanbul Önder İmam Hatipliler Derneği üyelerini ağırladı. Derneğe bağlı Dudullu İmam Hatip Ortaokulu ve Çapa Gazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri iki gün boyunca doğa içinde kamp yapma imkanı buldu. Doğa yürüyüşleri, voleybol, basketbol ve Geleneksel Türk Okçuluğu gibi birçok sportif aktivitenin yanı sıra kişisel gelişim toplantıları da gerçekleştiren öğrenciler, kamp sonunda kısa bir ilçe turu yaptı.



Kartepe'nin eşsiz doğası karşısında hayranlık duyduklarını belirterek kamplarını sonlandıran İstanbul Önder İmam Hatipliler Derneği, misafirperverliklerinden dolayı Başkan Üzülmez'e ve Kartepe Belediyesi'ne teşekkür etti. Gençlerin serbest zamanlarını sosyal ve sportif faaliyetler ile gerçekleştirmelerine yönelik dizayn edilen Ketenciler Gençlik Kampı, 10 bungalov ve 30 yatak kapasitesi ile gençlere yatılı kamp yapma imkanı da sunuyor. - KOCAELİ

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