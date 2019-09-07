Son Dakika Haberleri: Gençlik kampında geleneksel okçuluk eğitimi
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Gençlik kampında geleneksel okçuluk eğitimi

44 dakika önce

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kiçir köyü yaylasında kurulan gençlik kampında okçuluk eğitimi yapıldığı bildirildi.

Gençlik kampında geleneksel okçuluk eğitimi, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kiçir köyü yaylasında kurulan gençlik kampında okçuluk eğitimi yapıldığı bildirildi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü tarafından, Kiçir yaylasında kurulan gençlik kampında 3 gün boyunca bir çok etkinlik düzenlenirken, okçuluğa meraklı gençler ilk kez yay ve ok ile tanıştı.


Simav Geleneksel Okçuluk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Başkanı, Antrenör Süleyman Akif Ünlü, Ata mirası olan geleneksel okçuluğun tanıtımını yaptıklarını belirtti. Ünlü, " Kiçir köyünde kurulan gençlik kampında geleneksel okçuluğun dini açıdan farklı bir yerde görüldüğünü, atış sırasında ' ya Hak' zikrinin çekilmesinin gelenek ve önemini anlattık. Gençlerimize geleneksel okçuluğu tavsiye ederek hedefe ok atışları gerçekleştirdik" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya, Simav, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:13 Kaynak: İHA
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