Gençlik kampında temel afet bilinci eğitimi verildi - Son Dakika

Kırşehir'de Hirfanlı Barajı bölgesinde bulunan Ahi Evran Gençlik Kampı'ndaki öğrencilere, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından temel afet bilinci eğitimi verildi.

İl AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir AFAD ekipleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ahi Evran Gençlik Kampı'nda öğrencilerle buluştu.

Kamptaki kız öğrencilere, AFAD ekiplerince başta deprem olmak üzere Türkiye'de sıkça görülen afet ve felaketlere karşı brifing verildi. Afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında öğrencilere sunum yapıldı.

Yaşanan afetlerde atılacak adımlar ve insan hayatının korunmasına yönelik bilgiler içeren afet farkındalık eğitiminde, öğrencilere tanıtıcı videolar izletildi.

Afetlere karşı herkesin hazırlıklı olması amaçlanan eğitimler de öğrencilerden, edindikleri bilgileri ailelerine ve arkadaşlarına da anlatmaları istenildi.